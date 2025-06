Kot poroča italijanska košarkarska stran La Giornata Tipo, je srbski košarkar Nikola Jokić pred kratkim zaradi ogleda konjev obiskal Ferraro Italiji in prespal v enem od lokalnih hotelov. Tipično zanj ni iskal pozornosti, je pa pristal na fotografijo z lastnico hotela, ki jo je fascinirala njegova višina, 211 centimetrov.

