Pri Dallas Mavericks si manejo roke

Potem ko je v nedeljo padel zastor nad letošnjo sezono lige NBA, so zdaj oči košarkarskih navijačev že uperjene proti 25. in 26. juniju, ko bo v New Yorku na sporedu nabor lige NBA. Roke si že manejo pri Dallas Mavericks, kjer bodo imeli po norem razpletu na loteriji prvi nabor, skoraj zagotovo pa se bo v Teksas preselil Cooper Flagg. Slovenci ne bodo imeli svojega predstavnika, izbor v prvem krogu pa napovedujejo dozdajšnjemu članu Cedevite Olimpije Francozu Joanu Beringerju.

Sedem let že mineva od trenutka, ko se je Luki Dončiću z naborom lige NBA leta 2018 odprlo novo poglavje čez lužo. Podoben trenutek v naslednjih dneh čaka tudi 59 mladih košarkarjev, ki jih bodo dva večera in dva kroga izbirali klubi NBA. Na 79. naboru bo namesto 60 izbranih le 59 košarkarjev, saj so New York Knicks leta 2022 izgubili izbor v drugem krogu zaradi kršitve pravila o podpisu prostih igralcev, v katerega je bil vpleten Jalen Brunson.

Prvi krog nabora bo potekal 25. junija 2025, na tem bo izbranih 30 košarkarjev, drugi krog pa 26. junija. Oba kroga bosta potekala v Barclays Centru v Brooklynu v New Yorku. Najbolj se nabora zagotovo z nestrpnostjo veselijo v taboru Dallas Mavericks, saj bodo lahko prvi izbirali iz bazena najboljših mladih talentov. Če kaj, zagotovo nihče ne more oporekati dejstvu, da so Dallas Mavericks ekipa, ki je v tej sezoni poskrbela za najbolj šokantna trenutka v sezoni. O februarski menjavi Luke Dončića k Los Angeles Lakers ni treba dodatno izgubljati besed, drugi šok pa je sledil v sredini maja, ko se je kljub le 1,8-odstotni možnosti, da na loteriji dobijo možnost prvega izbora na naboru, to na koncu uresničilo.

Dallas si je na loteriji priboril prvi izbor letošnjega nabora, ki bo potekal v noči na četrtek in petek. Foto: Reuters

Vse oči uperjene v Flagga

Mavericks so postali šele četrta ekipa v zgodovini lige NBA, ki je zmagala na loteriji s kvoto pod dvema odstotkoma – in ekipa s četrto najnižjo kvoto za zmago od začetka loterije leta 1985. Že dlje časa je jasno, da bo prvi izbor postal 18-letni Cooper Flagg, ki je eden najbolj opevanih generacijskih talentov v zadnjih letih, na "prestolu" nabora pa nasledil Zaccharieja Risacherja, ki ga je lani izbrala Atlanta.

Če ne bo kakšne velike senzacije, si bo tako Flagg v noči na četrtek po slovenskem času nadel kapo Dallas Mavericks, generalni direktor Nico Harrison pa je že zatrdil, da Flagga ne bodo menjali v katero izmed drugih ekip. Flagga večina opisuje kot vsestranskega košarkarja z dobrim metom, ki zna igrati v obrambi, asistirati in voditi ekipo, so si enotni ameriški mediji, s tem pa 18-letnik izpolnjuje vse pogoje, ki si jih želijo videti Mavericks. Med njegove prednosti mnogi uvrščajo zmožnost, da je izjemno učinkovit kot krilni igralec, hkrati pa se odlično znajde, tudi če ekipa igra small-ball (slog igre, ki žrtvuje višino in fizično moč za peterko manjših igralcev zaradi hitrejše igre, op. p.). V Dallasu so prepričani, da bodo z njim zadeli v polno.

Cooper Flagg Foto: Reuters

18-letni košarkar se bo v Dallas preselil po vrhunski sezoni na univerzi Duke, kjer so ga uvrstili v prvo postavo All-American, blestel pa je tudi na svoji srednješolski poti, ko je obiskoval Nokomis Regional v Newportu v Mainu, postal je prvi bruc, ki so ga imenovali za igralca leta, potem ko je dosegal 20,5 točke, deset skokov in 6,2 asistence na srečanje. Nato se je prepisal na akademijo Montverde na Floridi in že takrat so mu skavti napovedali izjemno svetlo prihodnost v ligi NBA. Tudi v svojem zadnjem letu je prejel več individualnih priznanj. Novembra 2024 je podpisal pismo o nameri za igranje za univerzo Duke in ekipo Blue Devils, končal pa je kot najvišje ocenjeni košarkar v razredu 2024.

Leta 2022 je med drugim nosil dres ameriške reprezentance do 17 let, na prvenstvu je z ZDA osvojil zlato odličje, s povprečjem desetih skokov pa je bil tretji najboljši skakalec tistega prvenstva ter z 2,9 blokade na srečanje drugi najboljši bloker.

Na naboru tudi član Cedevite Olimpije

Pred kratkim je še pet dodatnih igralcev prejelo povabila na nabor v New Yorku in čakanje na izbor v zeleni sobi, s čimer se je pridružilo 19 najboljšim igralcem, ki so bili že prej povabljeni in bodo tako izbrani v prvem krogu. Med njimi je tudi Francoz Joan Beringer, ki je v pretekli sezoni nosil dres Cedevite Olimpije in glasno opozoril nase.

Joan Beringer je v pretekli sezoni branil barve Cedevite Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Beringer je šele novembra 2024, ko je iz Strasbourga prišel v slovensko prestolnico, podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo in se takoj izstrelil med zvezde, čeprav se je s košarko začel resneje ukvarjati šele pred slabimi štirimi leti. Pred začetkom pretekle sezone se je v Ljubljano preselil kot član mladinske selekcije Cedevite Olimpije, nato pa hitro navdušil glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki mu je ponudil mesto v članski ekipi.

Poleg njega so povabilo v New York prejeli še Nique Clifford, Cedric Coward, Walter Clayton Jr. in Danny Wolf. Pridružili so se Cooperju Flaggu, Dylanu Harperju, Aceu Baileyju, VJ Edgecombeju, Treju Johnsonu, Khamanu Maluachu, Jeremiahu Fearsu, Konu Knueppelu, Kasparasu Jakucionisu, Egorju Deminu, Carterju Bryantu, Deriku Queenu, Asi Newellu, Noi Essengueu, Collinu Murray-Boylesu, Thomasu Sorberju, Liamu McNeeleyju, Nolanu Traoreju in Willu Rileyju.

Netsi imajo največ izbir, pet, vključno s štirimi v prvem krogu (št. 8, 19, 26, 27 in 36). Osem ekip (Suns, Nets, Spurs, Wizards, Hawks, Thunder, Jazz in Pelicans) ima več izbir v prvem krogu, Spurs pa so edina franšiza, ki je dobila dva izbora na loteriji (št. 2 in št. 14). Zasedba Luke Dončića LA Lakers ima na naboru po vseh menjavah šele izbor številka 55 v drugem krogu, tako da si od letošnjega nabora ne morejo obetati prav veliko.

Vrstni red izbora: 1. Dallas Mavericks

2. San Antonio Spurs

3. Philadelphia 76ers

4. Charlotte Hornets

5. Utah Jazz

6. Washington Wizards

7. New Orleans Pelicans

8. Brooklyn Nets

9. Toronto Raptors

10. Phoenix Suns (od HOU)

11. Portland Trail Blazers

12. Chicago Bulls

13. Atlanta Hawks (preko SAC)

14. San Antonio Spurs (preko ATL)

...

Preberite še: