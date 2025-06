Pri Bostonu bilo se lahko zgodile korenite spremembe

Jure Holiday finally gets to play in Portland https://t.co/TfMTVerHN8 — William (@bklynnetslover) June 24, 2025

Jrue Holiday je že igral v Portlandu, potem ko je leta 2023 prišel iz Milwaukeeja, ko so ga zamenjali za Damiana Lillarda in ga poslali v Boston. Anferneeju Simonsu, ki prihaja v Boston, se pogodba izteka, medtem ko Holidayu do leta 2028 pripada še okoli 72 milijonov dolarjev (62,7 milijona evrov). Šestindvajsetletni košarkar se zelo dobro znajde pri metu za tri točke. Njegova statistika kaže, da je v zadnjih treh sezonah v povprečju zadel skoraj devet trojk na tekmo.

Po poročanju Bobbyja Marksa iz ESPN bo dogovor Bostonu v prihodnji sezoni prihranil 34,8 milijona evrov davka na luksuz.

Kot kaže, so pri Bostonu že dobro zavihali rokave pri sestavi ekipe za prihodnjo sezono. Zaradi poškodbe Jaysona Tatuma (Ahilova tetiva) naj bi korenito spremenili ekipo. Po nekaterih virih se še vedno pogovarjajo o menjavi nekaterih ključnih igralcev.

Daniel Gafford Foto: Guliverimage

Gafford ostaja pri Dallasu

Dallas Mavericks, kjer je še pred kratkim igral Luka Dončić, nameravajo podaljšati pogodbo z Danielom Gaffordom. Šlo naj bi za triletno podaljšanje pogodbe, ki naj bi bila vredna 60 milijonov dolarjev (52,3 milijona evrov), poročajo pri ESPN. Gafford je k Dallasu iz Washington prišel pred dvema letoma, kar je takrat bila ena ključnih menjav.

Preberite še: