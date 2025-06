Košarkarji Oklahome City Thunder so na odločilni sedmi tekmi finala lige NBA s 103:91 ugnali Indiano Pacers ter s tem osvojili naslov lige NBA. Navijači Indiane so se po srečanju spraševali predvsem, kako bi se tekma lahko končala, če se ne bi že v uvodnih minutah poškodoval njihov največji zvezdnik Tyrese Haliburton, ki si je strgal Ahilovo tetivo in naj bi bil že danes operiran v New Yorku. 25-letni Američan je že tretji košarkar v letošnji končnici, ki je utrpel enako poškodbo, veliko naključje pa je, da vsi trije omenjeni košarkarji na svojih dresih nosijo številko 0.

"Kaj če," se danes sprašujejo navijači Pacersov. Kaj če se ne bi pripetil dogodek štiri minute in 55 sekund pred koncem prve četrtine, ko se je v solzah in v hudih bolečinah predčasno končala finalna serija za Tyresa Haliburtona. Ta je skozi celotno finalno serijo igral s poškodbo mečne mišice, na zadnji sedmi tekmi pa si je zaradi velike obremenitve po poročanju večine ameriških medijev strgal Ahilovo tetivo in nato v solzah odšel v garderobo, od koder se ni več vrnil na parket.

Po koncu srečanja so ga kamere ujele na berglah, ko je skrušen pozdravljal svoje soigralce, ki so izgubili odločilno tekmo v boju za prvi naslov v zgodovini franšize Pacersov. Haliburton je sicer do usodnega trenutka zadel tri trojke in nakazal, da bi znova lahko imel svojo noč, ki pa se je nato zanj in gostujočo ekipo sprevrgla v nočno moro.

Pretty unbelievable that you play your whole life, you battle all season, you make all the clutch plays… and you get injured in Game fucking 7 of the NBA Finals after all that… if you don’t feel for Tyrese Haliburton you don’t have a beating heart

pic.twitter.com/CZs78kxz8B — John Frascella (Football) (@NFLFrascella) June 23, 2025

Tyrese Haliburton on crutches greeting his teammates 🥺 pic.twitter.com/a3xhHFeqgf — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2025

Haliburton se je ob prodoru le zgrudil naprej, desna noga mu je odpovedala in zdelo se je, da je branilec Pacersov takoj vedel, da je njegova noč končana, večkrat je udarjal po tleh in kričal: "Ne! Ne!" Obkrožili so ga soigralci, tolažil ga je tudi zvezdnik OKC Shai Gilgeous-Alexander.

Prekletstvo številke 0

Čeprav uradne potrditve še ni bi, pa je bolj ali manj že jasno, da je Haliburton utrpel strgano Ahilovo tetivo, kar je po srečanju potrdil tudi njegov oče. Po poročanju Basketnews, bo Haliburton danes odpotoval v New York, kjer naj bi prestal operacijo, nato pa naj bi začel z okrevanjem in rehabilitacijo. Okrevanje po strgani Ahilovo tetivi je dolgotrajen proces, povprečen čas okrevanja pa je nekje od osem do dvanajst mesecev, npr. Kevin Durant se je leta 2014 po isti poškodbi vrnil po 14 mesecih.

V letošnji končnici sta enako poškodbo utrpela že Damian Lillard iz Milwaukeeja in Jayson Tatum iz Boston Celtics. Navijači so po srečanju finala že sprožili številne teorije zarote, saj so vsi trije igralci na dresih nosili številko 0. Ali gre zgolj za nenavadno naključje ali pa številka dresa 0 postaja sinonim za nesrečo v končnici? Med franšizami in trenerji ob tem narašča zaskrbljenost, da obremenitve igralcev med končnico postajajo nevzdržne in da je ritem prehud.

Jayson Tatum si je prav tako strgal Ahilovo tetivo. Foto: Reuters

Nesrečna poškodba Haliburtona je pretresla celoten svet lige NBA. S kletvico se je na dogajanje že med srečanjem na omrežju X odzval LeBron James. Dogodek pa je pokomentiral tudi Gilgeous-Alexander. "Moje srce se je med tekmo ustavilo zanj. Ne morem si predstavljati, da igraš največjo tekmo v življenju in se ti zgodi nekaj takšnega. Res mi je hudo zanj in pošiljam mu dobre misli. Res je izjemen košarkar," je po koncu dejal zvezdnik OKC.

"Ty je pokazal, kdo je. Utrpel je tako težko poškodbo pa nas je na koncu še vedno spodbujal in navijal, čeprav ni mogel igrati. To le kaže, kakšen človek in košarkar je. On je eden najboljših ljudi, kar sem jih spoznal v življenju," pa je bil čustven soigralec Haliburtona T. J. McConnell. "Srce se nam je kar ustavilo. A vemo, da se bo vrnil," pa je dodal trener Rick Carlisle.

