Pomočnik trenerja pri Dallas Mavericks in nekdanji pomočnik v slovenski izbrani vrsti, Sean Sweeney, se je dogovoril za sklenitev pogodbe s San Antonio Spurs, kjer bo v vlogi "pridruženega" glavnega trenerja Mitchu Johnsonu, poroča Andy Miller iz Klutch Sports za ESPN. V vlogi "associate head coach" bo imel Sweeney najvišji rang med pomočniki trenerja, ima tudi večji vpliv pri strategiji in odločitvah na ravni ekipe, pogosto pa gre za trenerskega kandidata za prihodnost – osebo, ki bi lahko kmalu postala glavni trener

Sean Sweeney je bil lani poleti tudi del izbrane vrste Slovenije, potem ko ga je k pridružitvi prepričal športni direktor izbrane vrste Saša Dončić. Po lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre in letošnjem odhodu Luke Dončića iz Dallas Mavericks pa se je njegova vez s Slovenijo končala. V zadnji sezoni je bil tako še vedno član zasedbe iz Teksasa, kamor se je preselil leta 2021 skupaj v paketu z glavnim trenerjem Jasonom Kiddom, s katerim je že prej delal v Milwaukeeju in Brooklynu. Pred prihodom v Dallas je preživel tri sezone kot pomočnik trenerja pri Detroit Pistons in prej štiri kot pomočnik pri Milwaukeeju. Sweeneyeva NBA kariera se je začela pri Brooklyn Nets, kjer je začel kot koordinator videoposnetkov, preden je bil imenovan za pomožnega trenerja pred sezono 2013/14.

Zdaj se je ameriški strokovnjak odločil za nov korak v svoji karieri. Potem ko se je pri San Antonio Spurs končalo veliko obdobje Gregga Popovicha, ki je po možganski kapi potegnil črto pod svojo trenersko pot, je dirigentsko palico v klubu novembra prevzel Mitch Johnson, ki bo zdaj uradno postal glavni trener, vrzel v ekipi pa je zdaj zapolnil še Sweeney. Ta ne bo opravljal le "navadne" vloge pomočnika trenerja, temveč ima naziv "pridruženega" glavnega trenerja (associate head coach, op. p.), kar v prevodu pomeni, da nosi veliko več odgovornosti in da je nekako naslednji v vrsti za vlogo glavnega trenerja pri Spursih.

Sweeeney je bil sicer že dlje časa del govoric o tem, da bo zapustil Dallas, nekaj časa se ga je povezovalo z Detroitom, nato pa tudi s Phoenix Suns, zdaj pa je vendarle našel klub za korak višje v svoji karieri.

