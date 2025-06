Za Tyresom Haliburtonom so skoraj zagotovo najtežji dnevi v njegovi karieri. Potem ko ga je skozi celotno finalno serijo mučila poškodba mečne mišice, pa so se njegove sanje dokončno sesule na začetku odločilne sedme tekme finala proti OKC, v katerem se je ob enem izmed prodorov v prvi četrtini le zgrudil na tla, nato pa v hudih bolečinah in solzah odšel v garderobo, od koder se ni več vrnil na parket.

Namigovanja, da si je strgal Ahilovo tetivo, so bila potrjena, v ponedeljek pa je že prestal operacijo, ki zahteva rehabilitacijo od osem do dvanajst mesecev. Po dogodku se je Haliburton že oglasil na družbenih omrežjih, kjer je ob fotografiji s povito nogo v bolnišnici orisal dogajanje zadnjih dveh dni še s svojega stališča.

"Ne vem, kako bi vse skupaj opisal drugače kot velik šok. Besede težko opišejo bolečino celotnega dogajanja, frustracija je neizmerna, vse življenje sem delal, da sem prišel do tega trenutka, in tako se konča? Nima smisla," je zapisal Haliburton.

"Zdaj, ko sem prestal operacijo, si želim, da bi lahko preštel, kolikokrat so mi ljudje rekle, da se bom vrnil še močnejši. Kakšen kliše, to je sranje. Moja noga je kot mrtva, a kar boli najbolj, je moja glava. Občutek imam, kot da blebetam, a vem, da bom, ko se bom kasneje ozrl proti temu, na to gledal kot na nekaj, na kar sem ponosen. Vesel sem, da lahko to povem, ne da vidite, kako grdo jokam," je še zapisal Haliburton.

"Pri 25 letih sem se že naučil, da nam Bog nikoli ne nameni več, kot lahko prestanemo. Vem, da bom za vsem tem boljši človek in boljši košarkar. Ne glede na izplen dogajanja ne obžalujem, vse bi ponovil, da bi se lahko spet boril za svoje mesto in moje brate z namenom, da naredimo nekaj posebnega."

"Indiana, žal mi je, tega si niste zaslužili. A skupaj se bomo borili, da bomo kmalu spet na tem mestu, da bomo premostili to oviro. O tem sploh ne dvomim, veste, da si krijemo hrbet. Mislim, da je vse skupaj v podobnem položaju, kot sem zdaj jaz, opisal Kobe Bryant. Na svetu je veliko več težav in izzivov, kot je strgana Ahilova tetiva. Nehaj se smiliti sam sebi, najdi pot in delaj z enakim prepričanjem in zagonom kot vedno. In to je res, tudi sam bom naredil vse, da se čim prej vrnem."

"Da sem prišel do tukaj, kjer sem zdaj, sem moral garati, ni se kar zgodilo. In tako bo tudi naprej. Najpomembneje pri vsem tem je, da sem hvaležen. Hvaležen za vsako izkušnjo, ki me je pripeljala do sem. Kmalu se bom vrnil, in to kot najboljša različica sebe," je še zapisal Haliburton.

