Los Angeles Lakersi Luke Dončića so imeli na letošnjem naboru lige NBA le eno izbiro. Lakersi so imeli sprva 55. izbor, a so se z vrsto potez povzpeli na lestvici – najprej na 45. mesto, v drugem krogu po menjavi z Brooklynom pa so na koncu izbirali kot 36. Iz kluba Arkansas Razorbacks so izbrali 203 centimetre visokega atletskega krilnega igralca Adouja Thiera. Hkrati so po koncu nabora med drugim podpisali pogodbo še z najboljšim strelcem letošnje študentske lige Ericom Dixonom.

Čeprav si navijači LA Lakersov od letošnjega nabora niso obetali veliko, so na koncu zadovoljni. Po sredinem prvem krogu izbora so danes čez lužo na naboru prišli na vrsto še izbori drugega kroga oziroma od 30. mesta naprej. Mimo žarometov so tako Lakersi v svoje vrste dodali Adouja Thiera.

"Občutek je dober. Uresničene sanje," je dejal Thiero. "Preprosto sem vesel, da sem tukaj. Tudi igranje za Lakerse je zagotovo blagoslov," je dejal Thiero. Ko so ga vprašali o ekipi Lakersov, je odgovoril: "LeBron! Zabavno se bo učiti od vseh. Tu je LeBron, pa seveda Luka, A. R. (Austin Reaves). V tej ekipi je veliko ljudi. Pripravljen sem se pridružiti fantom in delati," je povedal. "Počel bom vse, kar bo trener J. J. zahteval. Pripravljen sem iti na parket in pomagati ekipi. Kar bo treba, bom storil," je dodal Thiero.

The Los Angeles Lakers have agreed in principle to acquire the draft rights to Adou Thiero, the 36th overall pick in the 2025 NBA Draft, in a trade that is expected to be finalized at a later date. pic.twitter.com/2h0YxpwTFL — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 27, 2025

203 centimetre visoki Thiero je v pretekli sezoni za univerzo Arkansas v povprečju dosegal 15,1 točke, 5,8 skoka in 1,6 ukradene žoge na tekmo ob 54,5-odstotnem metu iz igre.

Lakersi aktivni tudi po koncu nabora

Delo se po koncu nabora za Lakerse ni končalo, saj so po poročanju Shamsa Charanie podpisali še dvosmerno pogodbo s 24-letnim najboljšim strelcem lige NCAA Ericom Dixonom. Štiriindvajsetletni košarkar je bil zadnjih pet sezon član univerze Villanova. V pretekli sezoni je dosegal 23,3 točke in 5,1 skoka na tekmo, zadel pa je 40,7 odstotka metov za tri točke, kar bi bila lahko voda na mlin Jezernikov. Za mnoge je bil njegov neizbor na naboru veliko presenečenje, a strokovnjaki v ligi NBA kot njegovi glavni slabosti poudarjajo slabšo igro v obrambi in pomanjkanje organiziranja igre, vsekakor pa njegov strelski doprinos ni zanemarljiv.

Eric Dixon Foto: Guliverimage

Poleg Dixona so Lakersi kratkoročne dvosmerne desetdnevne pogodbe podpisali še s članom North Caroline Tar Heels R. J. Davisom, članom Teksas Longhorns Arthurjem Kalumo in košarkarjem Saint Mary's Gaels Augustasom Marčiulionisom, ki je pred tem igral tudi za litovski Rytas. Jezerniki tako nadaljujejo trend podpisovanja pogodb s košarkarji, ki niso bili izbrani na naboru. Dobra praksa tega je med drugimi tudi Austin Reaves, ki je zdaj eden ključnih členov napadalne igre moštva iz mesta angelov.

A delo za Lakerse zagotovo še ni končano, saj se direktor ekipe Rob Pelinka z ekipo na vse pretege trudi v ekipo dodati še centra. Pred naborom so krožile celo govorice, da so Lakersi imeli na očeh Ryana Kalkbrennerja iz Creightona, vendar 215 centimetrov visoki center ni dolgo zdržal na seznamu igralcev, saj je že pred izborom Lakersov odšel k Charlotte Hornets kot 34. izbor.

Lakersi se bodo sicer že 10. julija v okviru poletne lige v Las Vegasu pomerili z Dallas Mavericks in prvim izborom letošnjega nabora Cooperjem Flaggom.

