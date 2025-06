Miloš Teodosić Foto: AP / Guliverimage "Hvala vam za 30 let skupnega boja, uživanja, radosti in žalostni. Prišel je čas, da se poslovim od svoje ljubezni, magične igre pod obročema," je v daljšem sporočilu za javnost zapisal 38-letni Miloš Teodosić. "Za mano in za nami je veliko bojev in odrekanja, osvojenih lovorik in izgubljenih finalov. Vse to je košarka in to je življenje. Ničesar ne bi spremenil. Vse bi še enkrat ponovil, na enak način."

Zahvalil se je trenerjem in soigralcem, še posebej je poudaril igranje za srbsko reprezentanco. "O ljubezni do Srbije, o igranju za grb in trobojnico sem vse povedal na parketu. Nemogoče je z besedami opisati te posebne občutke. Še enkrat hvala, košarka. Se še vidimo, a brez športnih copat in dresa."

Miloš Teodosić Foto: Vid Ponikvar S srbsko reprezentanco je osvojil zlato kolajno na evropskem prvenstvu leta 2009. V Katovicah je v četrtfinalu pokazal eno svojih najboljših predstav v karieri, ko je skorajda sam premagal reprezentanco Slovenije. Na svetovnem so bili Srbi srebrni leta 2014. Srebro ima tudi z olimpijskih iger (2016).

Z moskovskim CSKA je leta 2016 osvojil evroligo, šest let prej, ko je igral za Olympiacos, je bil MVP evrolige. Z Virtusom iz Bologne je bil pred tremi leti zmagovalec EuroCupa, dve leti prej pa MVP tega tekmovanja. S Crveno zvezdo je leta 2024 osvojil ligo ABA. Čeprav ni bil izbran na naboru, je dve sezoni odigral tudi v ligi NBA, dres Los Angeles Clippers je nosil med letoma 2017 in 2019.