"Gre za dve plati. Hočemo zmagovati zdaj. In hočemo zmagovati tudi v prihodnjih letih. Slej ko prej bo to Flaggova ekipa. Kdaj se bo to zgodilo, še ne vemo. A želimo si biti konkurenčni že zdaj in hkrati graditi dolgoročno," so bile prve besede generalnega direktorja Dallas Mavericks Nica Harrisona, potem ko so Dallas Mavericks na naboru izbrali Copperja Flagga.

Dallas Mavericks so bili letos maja veliki srečneži. Vsega 1,8-odstotno možnost so imeli, da dobijo prvo izbiro na naboru lige NBA. In prav to se je zgodilo. Povrhu vsega je letošnja generacija izjemna, zlasti prvi izbor Flagg, ki je bil deležen osrednje pozornosti.

Dallas stavi na Cooperja Flagga. Foto: Guliverimage

Razumljivo ga je Harrison vzel kot prvega na naboru in razveselil tudi navijače Dallas Mavericks, ki sicer še niso povsem pozabili februarske menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa.

Harrisonov hvalospev

Veliko vprašanje, ki si ga zastavljajo navijači in novinarji, pa je: na kateri poziciji bo Flagg največ igral? Harrison odgovarja, da to v resnici ni pomembno, ker lahko igra skoraj kjerkoli.

"S trenerjem Jasonom Kiddom imava interno šalo. Ko se sezona konča, mi poda žogo. Ko se začne, mu jo vrnem. In to bo zdaj Kiddova odločitev. Ampak Flagg je košarkar. Lahko vodi žogo, zadeva, ustvarja za druge, ima izjemen občutek za podajo. Na igrišču bo vedno. Ključno pa je, koga lahko brani. In v obrambi je vrhunski. Z njim in P. J. Washingtonom na krilu bomo igrali drugačno košarko." Foto: Guliverimage

Cooper Flagg in P. J. Washington

"Vprašal sem ga: 'P. J., lahko igrata skupaj?' Odvrnil je: 'Seveda lahko.' Nobenega ljubosumja. Fantje so navdušeni nad njim, in ko bo pripravljen, bo dobival vedno večjo vlogo," je Harrison povzel krajši pogovor z Washingtonom.

Mladi Flagg se je že prejšnji teden mudil v Dallasu. Šesterica članov ekipe ga je odpeljala na večerjo, na treningu pa ga je obiskal prav Washington.

Generalni direktor kluba je jasno povedal, da Dallas v Flaggovem prihodu vidi izjemno priložnost. Po njegovih besedah gre za "generacijskega talenta". A čeprav je Flagg očaral s fizičnimi lastnostmi in košarkarsko inteligenco na univerzi Duke in že prej na akademiji Montverde, je Harrison najbolj navdušen nad tem, kako o njem govorijo trenerji in soigralci.

Za Cooperja Flagga pravijo, da velja za "generacijskega talenta". Foto: Guliverimage

"Trener ti bo rekel: 'Ko sem lahko z najtršim igralcem strog, lažje treniram vse druge.’' Soigralci pa: 'Najboljši soigralec, kar sem jih imel. Najbolj tekmovalen tip.'"

Za razliko od večine novincev, ki pristanejo pri šibkih moštvih, Flagg prihaja v franšizo z izjemnimi imeni: nekdanji prvi izbori Anthony Davis, Kyrie Irving, pa tudi Klay Thompson – vsi bodoči člani hiše slavnih.

"Ko imaš zdravo kulturo, ni pomembno, kdo je zvezda. Važno je, da vsi igrajo za zmago. Takrat žoga sama najde prave ljudi. In tako bomo tudi mi igrali. Pustili bomo, da se razvija. Ekipa ga bo sprejela z odprtimi rokami."