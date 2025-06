Novinar The Dallas Morning News Brad Townsend je po novinarski konferenci, kjer so v nekdanjem moštvu Luke Dončića tudi pred sedmo silo v Teksasu predstavili njihovo največjo naložbo za prihodnost, nespornega prvega zvezdnika letošnjega nabora Cooperja Flagga, v svojem prispevku nekaj vrstic namenil tudi nekdanjemu večinskemu lastniku Marcu Cubanu.

Prav Cuban je bil namreč tisti, ki je večkrat dejal, da Luke Dončića ne bi zamenjal za nič na svetu, a po tem, ko škarij in platna ni več imel v svojih rokah, tega pač ni mogel preprečiti. Sedaj pa je, po nori loteriji, kjer je Dallas uspel pridobiti pravico do prvega izbora in s tem do tega, da se jim pridruži novi čudežni deček ameriške košarke, poudaril, da bo vse skupaj lažje tudi za Nica Harrisona, ki se je po nori menjavi Dončić – Anthony Davis naposlušal številnih kritik, groženj in še marsičesa.

"Kljub vsemu hudobiji, ki jo je Nico doživel, je opravil odlično delo in nas postavil v res dober položaj," je ob tem dejal Cuban in nadaljeval: "Vodstvo je odlično sestavilo ekipo, s katero smo lahko konkurenčni." Verjame, da se bo za ključni del nove sezone pravočasno v pogon vrnil tudi Kyrie Irving. Njegova vrnitev po poškodbi križne vezi je predvidena nekje januarja 2026.

Cuban je pohvalil tudi izjemno delo klubske uprave pri sklepanju pogodb, saj so vse skupaj uredili tako, da ne bi smeli imeti težav s kaznimi, ki jih liga naloži klubom, ki se ne držijo "salary capa". Poleg tega pa je za franšizo izjemen teden, saj so podaljšali pogodbi z Irvingom in Danielom Gaffordom, hkrati pa predstavili še Flagga.

Bo Cooper Flagg "novi" Dirk Nowitzki? Foto: Guliverimage

Verjame, da bodo nad "novim Dirkom" navdušeni

Na koncu je nekaj besed nekdanji alfa in omega Maveriscks nekaj besed namenil tudi bodočemu zvezdniku in ga hkrati že primerjal z Dirkom Nowitzkim: "V sebi ima veliko Dirka. Najbolj me je pritegnil njegov `trash talk´ na igrišču."

"Edina razlika je v tem, da igralci takrat niso razumeli, kaj je Dirk rekel, ker je to rekel v nemščini. Torej se Dirk morda lahko vrne in soigralce nauči nekaj besed v nemščini. Ker Flagg ne popušča in tudi na igrišču govori s svojo igro," je še dejal Cuban, ki verjame, da je pred letošnjim prvim naborom svetla prihodnost: "Mislim, da bodo njegovi soigralci navdušeni. Navijači bodo navdušeni."