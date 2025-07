V Dravi izginil deček, drugega so rešili

V ponedeljek zvečer se je v reki Dravi pri Belišću zgodila tragedija. Hrvaška gorska reševalna služba, policija in gasilci intenzivno iščejo devetletnega dečka, ki je izginil v reki, medtem ko se je z materjo in sorojencem kopal na bližnjem kopališču.

Po do zdaj znanih informacijah je mati z obema otrokoma uživala ob reki, ko jih je nenadoma zajel močan rečni tok. Vsi trije so se začeli utapljati. Mimoidočemu 46-letnemu moškemu, ki je bil po naključju v bližini, je uspelo iz vode rešiti šestletnega dečka. Takoj so poklicali reševalce, ki so mater in otroka s kraja dogodka odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah nista poškodovana, a so šestletnika zadržali na opazovanju.

Policija je potrdila, da so obvestilo o izginotju devetletnika prejeli v ponedeljek ob 19.40. Iskalna akcija se je začela okoli 20. ure. V njej sodeluje deset članov Hrvaške gorske reševalne službe, opremljenih z dvema čolnoma in brezpilotnim letalnikom. Na terenu so tudi potapljači specialne enote osiješko-baranjske policije, gasilci in nujna medicinska pomoč.

Kljub obsežni akciji pogrešanega dečka do polnoči niso našli. Zaradi slabih razmer in nevarnosti za reševalce so iskanje čez noč prekinili in ga nadaljevali zjutraj. Reka Drava, znana po močnih tokovih in nevarnih vrtincih, reševanje dodatno otežuje.