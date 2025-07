Tragična prometna nesreča pri Bogojini: umrl 35-letni voznik mopeda

V nedeljo zvečer nekaj pred polnočjo se je v naselju Bogojina zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 35-letni voznik mopeda. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 23.39.

Po do zdaj znanih podatkih se je voznik mopeda znamke Piaggio peljal iz smeri Filovcev proti Moravskim Toplicam. Med vožnjo po sredini vozišča je zapeljal na prometni otok, ki je na sredini regionalne ceste, in trčil v prometni znak za označevanje otoka. Ob trčenju je padel po vozišču in se tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl zaradi poškodb.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, o dogodku pa sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.