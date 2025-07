V trčenju dveh vozil pri Lenartu umrla ena oseba

Malo po 19. uri zvečer je na cesti med naseljem Trate in Lenartom prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, sta bila v nesreči udeležena dva osebna avtomobila, za povzročitelja pa so bile poškodbe tako hude, da je na kraju dogodka umrl.