Švicarski bazen prepovedal kopanje tujcem

Zunanji bazen v Švici je poleti prepovedal vstop večini tujih državljanov in številnim turistom, saj naj bi bili krivi za izbruhe antisocialnega vedenja. Domačini so medijem povedali, da je na bazenu zdaj veliko tišje.

Občinski svet švicarske občine Jura je med 4. julijem in 31. avgustom omejil dostop do bazena v Porrentruyu, ki leži blizu meje s Francijo, je poročal časopis Aargauer Zeitung.

V tem obdobju bodo bazen lahko uporabljali le švicarski državljani, osebe s stalnim prebivališčem in osebe z veljavnim švicarskim delovnim dovoljenjem.

Tuji turisti, ki bivajo v hotelu ali kampu v Porrentruyu, lahko kupijo tudi počitniško kartico, ki jim bo omogočila uporabo bazena.

Težave naj bi povzročali obiskovalci z druge strani meje

Kaj je torej privedlo do prepovedi? Po besedah ​​Lionela Maitra, vodje oddelka za prosti čas pri občinskem združenju okrožja Porrentruy, je bila to posledica slabega vedenja številnih mladih Francozov z druge strani meje, je navedel časopis.

Maitre je poročal, da so na bazenu Porrentruy opazili številne primere slabega vedenja mladih, predvsem iz francoskih okrožij Territoire de Belfort in Doubs, dveh sosednjih regij Francije.

Med incidenti so bili "nadlegovanje mladih žensk, neprimeren jezik, kopanje v spodnjem perilu in celo nasilno vedenje po opominu", je dejal vodja oddelka za prosti čas.

Že pred prepovedjo je bilo 20 ljudi izključenih iz bazena in so jim zavrnili vstop, so sporočile oblasti. Da bi obvladali razmere na bazenu, so najeli varnostnike, vendar so ugotovili, da to ni dovolj.

"Od vseh ljudi, ki jim je vstop zavrnjen, ne prihajajo vsi iz sosednje Francije, ampak nekaj tistih iz Švice predstavlja očitno manjšino," je Maitre pojasnil časopisu in dodal, da je omejitev dostopa pripomogla tudi k ohranjanju števila obiskovalcev na obvladljivi ravni.

"Zdaj je tišje"

Po prepovedi so v oddaji švicarske televizije 20 Minuten obiskali bazen in govorili z več kopalci. Frédéric (41) je prepoved pozdravil: "Zdaj je tišje." Pravi, da je bazen obiskal enkrat ali dvakrat na teden in da je videl primere, ko skupine mladih Francozov z migrantskim ozadjem niso upoštevale higienskih pravil – na primer tuširanja pred plavanjem. "Ko jih je reševalec na to opozoril, je prišlo do besednega prepira," je Frédéric povedal za 20 Minuten.

Mnogi so ob prepovedi opozorili, da gre za diskriminatoren ukrep, ki ga je najlažje sprejeti. Namesto tega bi lahko uvedli podobne protokole, kot veljajo na nogometnih tekmah, na katere oseb, ki so že povzročale težave na stadionu ob nadzoru dokumentov, tja do nadaljnjega ne spustijo več.