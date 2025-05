Švicarski podvig na železnici: rešili bi lahko več kot 300 tisoč gospodinjstev #video

Švicarsko zagonsko podjetje Sun-Ways je po nekaj letih testiranj zagnalo pilotni projekt in med železniške tirnice namestilo prvih 100 metrov sončnih panelov. Ideja o sončnih panelih na železniških tirih sicer ni nova, a podjetje Sun-Ways je s skupaj s partnerji razvilo sistem, ki omogoča, da v nekaj urah postavijo skoraj 1000 kvadratnih metrov panelov, ki jih lahko ob vzdrževalnih delih tudi brez težav umaknejo in potem znova namestijo.

Električna energija iz prvih 48 sončnih panelov na železniški progi v Buttesu na zahodu Švice bo neposredno napajala lokalno električno omrežje. Sončna elektrarna bo proizvedla do 16.000 kilovatnih ur (kWh) električne energije na leto, kar je povprečna poraba štirih do šestih gospodinjstev.

Vrednost pilotnega projekta z 48 sončnimi paneli znaša okoli 600 tisoč evrov, a ambicije podjetje Sun-Ways in švicarske vlade, ki je projekt prek svoje agencije za inovacije tudi podprla, so še bistveno večje.

🇨🇭 Une première mondiale ! La Suisse a inauguré sa première centrale solaire amovible sur une voie ferrée ! Des trains solaires vont désormais circuler par-dessus une installation photovoltaïque composée de 48 panneaux, pour une production estimée de 16 000 kWh/an. Une solution… pic.twitter.com/1PukluvvPn — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) April 30, 2025

Če bi položili panele na omrežje, bi oskrbovali 300.000 gospodinjstev

Pri Sun-Waysu ocenjujejo, da bi lahko približno 5320 kilometrov švicarskega železniškega omrežja – brez odsekov v predorih in odsekov z malo sončne svetlobe – proizvedlo milijardo kWh sončne energije na leto. To ustreza porabi 300.000 gospodinjstev oziroma dvema odstotkoma električne energije, porabljene v Švici.

Nameščanje in odstranjevanje panelov poteka zelo hitro. Foto: Sun-Ways Pomembna inovacija družbe Sun-Ways je, da lahko sončne panele tako hitro nameščajo – v nekaj urah lahko postavijo 1000 kvadratnih metrov – kakor tudi odstranijo. To je pomembno predvsem zaradi vzdrževalnih del na progi.

Razvili so tudi sistem za enostavno ohranjanje čistoče panelov, ki je pomembna za njihov največji možni izkoristek. To naj bi dosegli z valjastimi čistilnimi krtačami, ki bi jih lahko namestili na vlake.

Veliko zanimanje za sistem tudi v tujini

V podjetju Sun-Ways menijo, da bi lahko sončne celice namestili na polovici železniških prog na svetu. Zagonsko podjetje sodeluje pri podobnih projektih v Južni Koreji, Španiji in Romuniji ter je opravilo predhodne pogovore s potencialnimi partnerji na Kitajskem in v Združenih državah Amerike.

Taebon Park, izvršni direktor podjetja KRSPGPC, tehnološkega podjetja, ki sodeluje z južnokorejskim ministrstvom za krajino, infrastrukturo in promet ter z nacionalno železniško upravo, bi rad uvedel tehnologijo Sun-Ways na približno 6600 kilometrih železniškega omrežja svoje države. Parka, ki se je udeležil zagona pilotnega projekta v Buttesu, je še posebej zanimalo, kako so paneli električno povezani ter kako lahko jih je namestiti in odstraniti, poroča portal swissinfo.ch.

"Raziskali smo tudi druge podobne sisteme. Sun-Ways smo izbrali, ker gre za napredno tehnologijo, ki ni zahtevna za vzdrževanje in delovanje železnic," je Park povedal za portal swissinfo.ch. Pilotni projekt naj bi v Južni Koreji zagnali že letos.

Dieter Napitupulu, direktor podjetja Mutitron Automa, zasebnega podjetja za sončno tehniko s sedežem v Indoneziji, se prav tako zanima za švicarsko inovacijo. Sistem naj bi testirali v mestu Bogor v provinci Zahodna Java in nato razširiti na celoten otok.

Sun-Ways je tudi med projekti, ki jih spremlja japonsko ministrstvo za krajino, infrastrukturo, promet in turizem. Japonska želi izkoristiti železniške tire in druge železniške objekte za povečanje proizvodnje sončne energije, da bi dosegli cilj razogljičenja države do leta 2050, še poroča portal swissinfo.ch.