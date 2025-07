Na območju gradbenih del za dokončevanje šentviškega predora in sočasne nove prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani bodo danes odprli priključek s Celovške ceste na gorenjsko avtocesto in z avtoceste na Celovško cesto. Zaprta pa ostajata priključek iz predora Šentvid na Celovško cesto proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid.