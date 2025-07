Po slovenskih cestah se vijejo kolone vozil

Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal štiri kilometre dolg zastoj.

Na štajerski avtocesti zaradi del nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela–Bled, Lesce–Bled, Šmarje–Koper in Lucija–Strunjan, je razvidno iz podatkov na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.