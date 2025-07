Kilometrski zastoji na štajerki: pot se podaljša za uro in 40 minut

Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru je nastal zastoj. Pot od Maribora do Ljubljane se podaljša za uro in 40 minut. Zastoj nastaja tudi v nasprotno smer, kolona vozil je dolga osem kilometrov.