Prometna nesreča in posledično odvzem vozniške? To morate vedeti!

Prometna nesreča je nepričakovan dogodek. Vzrok, da do nesreče pride, je lahko že trenutek nepazljivosti, ali pa je vzrok celo prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, ali drugi prometni prekrški . Ena najpogostejših posledic prometne nesreče je odvzem vozniškega dovoljenja – a tudi v takem primeru obstaja rešitev. Pri Pravniku na dlani vam pomagamo najti pot do ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja – rešitev je le en klic stran.

Kako ravnati, ko pride do prometne nesreče?

Dolžnost vsakega izmed nas je, da pomaga drugemu. Ne le, da je to naša etična zaveza, temveč ima lahko opustitev pomoči tudi pomembne pravne posledice in je tako sankcionirana. Če opazite ali ste udeleženi v prometno nesrečo, ki je obsežnejša od manjše materialne škode, morate najprej ravnati po naslednjem vrstnem redu. Prvo pravilo je: ohranimo mirne živce. Ustavimo svoje vozilo in preverimo, ali so vsi udeleženci v redu. Območje zavarujemo ter tako poskrbimo, da ne pride do še večje nesreče. Če je kdo od udeležencev lažje ali huje poškodovan, pokličemo številko 112 – center za obveščanje.

Kdaj moramo poklicati policijo?

Najprej morate oceniti, v katero kategorijo se prometna nesreča uvršča, saj je od tega odvisno, ali morate poklicati policijo ali ne. Poznamo naslednje kategorije:

1. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je nastala zgolj materialna škoda z manjšimi poškodbami na stvari ali vozilu ali okolju, kot so odrgnine, vdrtine, praske, podvozje avtomobila in motor pa nista poškodovana.

2. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana.

3. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana.

4. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je kdo umrl ali je za posledicami umrl 30 dni po nesreči.

V primeru nastanka prometne nesreče 1. kategorije so udeleženci dolžni svoja vozila čim hitreje umakniti s ceste. Pri tovrstni obliki prometne nesreče ni treba obvestiti policije, saj lahko udeleženca evropsko poročilo izpolnita sama in tako rešita stvari.

V primeru nastanka prometne nesreče 2., 3. ali 4. kategorije pa je obvezno obvestiti policijo. Prav tako jo obvestite, če se s povzročiteljem ne morete dogovoriti o krivdi ali je povzročitelj pod vplivom nedovoljenih substanc.

Je posledica prometne nesreče odvzem vozniškega dovoljenja?

Če ste kot povzročitelj prometne nesreče prejeli dovolj kazenskih točk in jih tako presegli 18, sledi odvzem vozniškega dovoljenja. Organ, pristojen za prekrške, sodišču predlaga začasni odvzem (dokler ne pridete na vrsto za ugotavljanje trajnega odvzema izpita). Ta nelagodni položaj vam lahko pomaga rešiti Pravnik na dlani. Izkušeni pravni svetovalci vedo, kakšni so postopki pridobitve odvzetega izpita, predvsem pa vedo, kako mora biti predlog za vrnitev vozniškega dovoljenja prepričljivo sestavljen.

Pravnik na dlani ima več kot 95 odstotkov uspešnost pri postopku vrnitve vozniškega dovoljenja.

Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, lahko s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrne. Če je prekršek resen, lahko sodišče z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno – gre za trajni odvzem izpita. Tudi v tem primeru sledi obdobje 15 dni, ko imate možnost, da sodišču predložite Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben. Posledično to pomeni, da v obdobju preizkusne dobe ne storite novega prekrška, ki bi vam prinesel več kot 3 kazenske točke.

