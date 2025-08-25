Zmagovalec tretje etape Dirke po Španiji je Francoz David Gaudu (Groupama - FDJ), ki je v izdihljajih etape presenetil danski dvojec Mads Pedersen (Lidl-Trek) - Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) na drugem in tretjem mestu. Zadnji je zadržal majico vodilnega, Gaudu pa ima v skupnem seštevku zdaj na drugem mestu isti čas. Tretji je Pedersenov moštveni kolega Italijan Giulio Ciccone.

Pravih razburjenj etapa ni ponudila. V ospredju so bili ubežniki, ki pa si niso privozili večje prednosti. Glavnina je imela ves čas vse pod nadzorom, zadnjega od kolesarjev v begu pa je ujela slabih 20 kilometrov pred ciljem.

Zadnjih nekaj kilometrov je potekalo malce navkreber, zato je bila v ospredju mešanica sprinterjev in tistih, ki se borijo za skupni seštevek. Tako je bil ves čas pri čelu dirke tudi prvi favorit za končno slavje Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a naposled ni posegel v boj za etapno zmago.

Odločilen je bil zadnji ovinek, v katerega je z več hitrosti pripeljal Gaudu in ohranil več moči od Pedersena za presenetljivo zmago. Francoz je že v zahtevni drugi etapi zasedel tretje mesto, danes pa je dobro pripravljenost potrdil s 13. zmago v karieri in tretjo na španskih pentljah.

"To je presenečenje. Ko smo na avtobusu pogledali zaključek etape, se je zdel pisan na kožo Pedersenu, ampak dejali so mi, da sem eksploziven in lahko zmagam. Ekipa je opravila res odlično delo in me ves čas držala na čelu dirke. Zelo sem vesel zmage, tudi za ekipo. To je najboljši možni začetek Vuelte," je za organizatorje preizkušnje dejal 28-letni Gaudu.

"Ničesar nisem načrtoval. Ko sem videl Pedersena začeti sprintati 250, 200 m do cilja, sem bil povsem v svojem svetu in pritiskal na vso moč do cilja," je še o zadnjih nekaj 100 m dejal Francoz.

Jonas Vingegaard je zadržal rdečo majico, a Gaudu ima sedaj isti čas kot Danec. Foto: Reuters

Pedersen (Lidl-Trek) je na drugem mestu zaostal pol kolesa, Vingegaard pa je s tretjim mestom nekoliko v ozadju vseeno osvojil štiri bonifikacijske sekunde. To je bilo dovolj, da je obdržal rdečo majico vodilnega, saj ima zdaj enak čas kot Gaudu. Tretji skupno je Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki je pripravil teren za svojega moštvenega kolega Pedersena.

Od Slovencev na Vuelti nastopata Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki pa sta končala zunaj najboljše stoterice. Glivar je bil z dvema minutama zaostanka 116., Novak pa je na 172. mestu zaostal slabih 11 minut. Novak je na španski pentlji v vlogi pomočnika Portugalcu Joau Almeidi in Špancu Juanu Ayusu, medtem ko Glivar kot debitant na tritedenskih dirkah išče svoje priložnosti med ubežniki.

V torek bo na sporedu četrta etapa, ki bo kolesarje iz Italije peljala v Francijo. Čaka jih trasa od Suse do Voirona (206,7 km), razgibana pa bo predvsem v prvi tretjini. Pričakovati je sprinterski zaključek.

