Na primorski avtocesti zastoj zaradi prometne nesreče, pot daljša za 40 minut

Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, a zastoj ostaja. Pot se podaljša za okoli 40 minut, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti med Logatcem proti Vrhniki je bil zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Posledice nesreče so odstranili, zastoj pa ostaja. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se pot podaljša za okoli 40 minut.

"Posledice so odstranjene, zastoj pa ostaja in ne gre pričakovati, da se bo hitro zmanjšal," opozarjajo v organizaciji Ustvarimo reševalni pas.

Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gost promet gre pričakovati na cestah Lesce–Bled in Šmarje–Koper.