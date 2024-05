Švicarski podvig na avtocesti: namesto zastojev postavijo most #video

Švica je razvila poseben montažni dvižni most, ki ga uporabljajo za zagotavljanje bolj pretočnega prometa v času vzdrževalnih del na avtocestah. Namesto da bi en prometni pas zaprli, promet speljejo prek tega mostu, pod njim pa opravljajo vzdrževalna dela. Prednost take ureditve je tudi večja varnost delavcev na cesti, ki so ločeni od prometa.

Sistem se imenuje ASTRA in je del švicarske zvezne uprave za ceste. Konstrukcija je dolga 257 metrov, široka je 7,57 metra, postavljena pa je 4,65 metra nad voziščem.

Znižali so klančino, čez most s hitrostjo 60 kilometrov na uro

Švicarji so naprej izdelali manjšo konstrukcijo, zato je bila tudi klančina bolj strma, njena višina nad cesto pa je bila le dobre tri metre. Ko so jo podaljšali, so lahko naklon začetka rampe znižali s 6,1 na 1,25 odstotka, zaradi dodatnega metra višine pa lahko pod njo delajo tudi večji stroji.

Po hidravlično dvignjenem mostu lahko peljejo tudi tovornjaki vlačilci. Vsa vozila lahko čez most peljejo s hitrostjo do 60 kilometrov na uro. Ko so dela pod mostom končana, se ta premakne naprej in omogoči delo na naslednjem odseku. Pod mostom lahko vzdržujejo sto metrov ceste.

16 tovornjakov, trije žerjavi, 14 montažerjev …

Postavitev konstrukcije je velik logistični podvig. Švicarji imajo na glavnih avtocestnih krakih za postavitev na voljo čas od 20. ure zvečer do 10. ure dopoldne naslednji dan.

Potrebujejo 16 tovornjakov z nizkimi prikolicami, ki opravijo 45 voženj in pripeljejo osem delov rampe, 18 portalov in 19 vmesnih povezovalnih delov mostu. Potrebujejo tudi tri žerjave, in sicer enega 110-tonskega in dva 55-tonska. Na voljo sta tudi dva premična montažna odra za vijačenje. Pri postavitvi konstrukcije sodeluje 14-članska montažna ekipa.

Foto: ASTRA

Foto: ASTRA

Foto: ASTRA

Foto: ASTRA