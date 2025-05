Priljubljeno kopališče ni več varno: kopanje odslej prepovedano

Priljubljeno območje za kopanje in skakanje v vodo na območju Pen pod Hudičevo brvjo na Poljanski Sori v Škofji Loki ni varno in ni primerno za kopanje, je pokazal pregled, ki so ga na pobudo Civilne zaščite Škofja Loka v začetku tega meseca opravili škofjeloški prostovoljni gasilci. Nevarnost predstavljata premajhna globina in vejevje.

Kot so za STA pojasnili na Občini Škofja Loka, je ob poplavah avgusta 2023 in ob drugih primerih naraslih voda na območje Pen voda nanesla kar nekaj skal, vej in debel, ki so lahko nevarni za kopalce, še posebej za skakalce. Zato so se na občini odločili, da preverijo varnost tega priljubljenega kopališča.

Z Občine Škofja Loka so sporočili, da je pregled v začetku tega meseca opravilo šest članov Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka, od tega dva z licenco za potapljanje in trije z licenco za reševanje na vodi. S pomočjo varnostnih vrvi so opravili dva ločena potopa, pri čemer sta se potapljača potopila do dna in pregledala rečni kanal.

Resna grožnja za kopalce in skakalce: ujeli bi se in utopili

Na skalnatem rečnem dnu s prodnatimi vmesnimi deli nista zaznala nevarnih predmetov, kot so veje ali večje ovire, v katere bi se lahko ujeli kopalci. Vendar pa je glede na sestavo rečnega dna s številnimi razpokami in luknjami v skalah mogoče ob vsakem naraslem vodostaju pričakovati zatikanje predmetov. To predstavlja resno grožnjo za skakalce in kopalce, da bi se ujeli in posledično utopili, so zapisali v poročilu.

Potop so izvedli v sušnem obdobju, ko vsaj en teden ni deževalo, torej v vodostaju, ki ga je moč pričakovati v pomladnih mesecih, poleti pa bo verjetno globina vodostaja še manjša. Največja izmerjena globina ob pregledu je bila 2,9 metra, kar ne zadostuje za varne skoke v vodo, saj se za skoke z višine deset metrov priporoča najmanj štiri metre globine. Poleg tega je zaradi penjenja vode in toka vode vidljivost nična in skakalec oz. plavalec nima nobenega vpogleda v to, ali je mesto skoka varno, so opozorili.

Področje Pen tako ne izpolnjuje skoraj nobenega pogoja za varno kopanje. "Glede na informacije, ki smo jih pridobili med pregledom, in iz pregleda pravilnika, ki določa standarde za varnost plavalcev, ocenjujemo, da Pene predstavljajo veliko varnostno tveganje in zato niso primerne za plavanje in skakanje," so zapisali v zaključku poročila.