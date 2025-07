Svet škofjeloškega vrtca predlagal razrešitev ravnateljice

Svet Vrtca Škofja Loka je na ponedeljkovi seji glasoval o predlogu za razrešitev ravnateljice Janje Bogataj. Za razrešitev je glasovalo šest članov sveta, trije so bili proti, so za STA potrdili v vodstvu sveta zavoda. O dokončni razrešitvi bo zdaj odločalo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ima za mnenje 30 dni časa.