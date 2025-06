Vrtec Škofja Loka: ugotovljene nepravilnosti v svetu staršev

Potem ko inšpektorat za šolstvo ni ugotovil nepravilnosti, ki so jih starši in zaposleni v anonimnih pismih očitali ravnateljici Vrtca Škofja Loka Janji Bogataj, je zdaj opravil še nadzor glede domnevnih nepravilnosti pri razreševanju ravnateljice in v postopku volitev članov sveta vrtca ter staršev. Pri tem je ugotovil nepravilnosti.