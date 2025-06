Inšpektorica za šolstvo je na podlagi prijave opravila nadzor s področja zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja, vezano na vzgojno-izobraževalno delo strokovne delavke in na delo spremljevalke otroka s posebnimi potrebami. Prav omenjeno dogajanje oziroma ravnateljičin odziv nanj je bil povod za plaz očitkov zoper dolgoletno ravnateljico.

Kaj pravi Bogataj?

Kot je pojasnila za STA, je v sredo s strani inšpektorata za šolstvo prejela sklep o ustavitvi postopka. "Sklepno je bilo ugotovljeno, da sem kot ravnateljica, po tem ko sem bila seznanjena s sumom neustreznega ravnanja z otroki v enem izmed oddelkov v Vrtcu Škofja Loka, nemudoma ravnala v smeri vzpostavitve in zagotovitve varnega in spodbudnega okolja. Inšpektorat v okviru svojih pristojnosti v zvezi z mojim ravnanjem ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti, na nadzoru ni bilo ugotovljenih tudi nikakršnih drugih nepravilnosti," je Bogatajeva povzela inšpekcijsko odločbo.

Inšpektorica je sicer v skladu s svojo pristojnostjo opravila le nadzor s področja zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja, dejansko pa se je prijava na inšpektorat v večini nanašala na odnose med zaposlenimi in domnevno neustrezno ravnanje ravnateljice z zaposlenimi. Vendar to, kot so pojasnili na inšpektoratu, ni njihova pristojnost.

Postopek delovne inšpekcije

Z očitki zoper ravnateljico se ukvarja tudi delovna inšpekcija, katere postopek medtem še ni zaključen. "Predložili smo obsežno gradivo, nadzor je bil opravljen tudi na sedežu vrtca, pripravljen je bil tudi zapisnik, v katerem pa ni bil izrečen noben ukrep," je glede tega postopka povedala ravnateljica.

Potrdila je tudi, da je s sveta zavoda, ki je prejšnjo sredo začel postopek za njeno razrešitev, prejela vabilo na zagovor, ki ga bo podala na naslednji seji sveta zavoda, katere datum še ni znan. Kot je izpostavila, se bo nanj temeljito pripravila. Na očitke iz anonimk zaposlenih in staršev otrok je sicer že maja podala odgovore na seji sveta zavoda, na seji sveta staršev in na pedagoškem zboru. Tokrat pa jih namerava podpreti z gradivi in dokumenti.

"Zagotovo je sklep inšpektorata za šolstvo o ustavitvi postopka eden pomembnejših dokumentov, ki izkazujejo mojo odgovornost, pristojnost in vestnost, da se v prvi vrsti otrokom zagotovi varno in spodbudno okolje, predvsem, da sem kot ravnateljica ravnala v smeri najvišje stopnje zaščite otrok in hkrati tudi zaposlenih. S svojimi dejanji sem vzpostavila najvišjo stopnjo integritete in ničelne tolerance do neprimernih ravnanj," je poudarila.