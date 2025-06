Svet Vrtca Škofja Loka začel postopek za razrešitev ravnateljice

Svet Vrtca Škofja Loka je na sredini seji izglasoval uvedbo postopka za razrešitev dolgoletne ravnateljice vrtca Janje Bogataj, ki jo del zaposlenih in staršev obtožuje različnih kršitev. Odločitev članov sveta zavoda je šele začetek postopka razreševanja direktorice, zanj pa so se odločili, čeprav inšpekcijski nadzori še niso končani.

V začetku maja so iz vrst zaposlenih in staršev otrok poslali pisni pobudi za razrešitev ravnateljice. Očitajo ji kršitve delovnopravne zakonodaje, psihološki pritisk na zaposlene, slabe razmere za otroke in zlorabo položaja.

Ravnateljica vse zanikala

Janja Bogataj, ki vrtec s 1.025 otroki in 217 zaposlenimi vodi že več kot 20 let, je vse očitke zavrnila. Povedala je, da v preteklosti od zaposlenih nikoli ni dobila nikakršnih zapisov nezadovoljstva, niti pobud za spremembe pri vodenju vrtca. Tudi lanski postopek imenovanja za nov mandat je potekal brez zapletov.

Zadevo je 12. maja obravnaval svet staršev, ki je sprejel sklep, da starši zahtevajo razrešitev ravnateljice. Kot so poudarili, za sklep niso glasovali na podlagi anonimnih pisem, temveč na podlagi vseh okoliščin, dogodkov in informacij, ki izhajajo iz komunikacij z zaposlenimi in iz nezadostnih pojasnil ravnateljice.

Svet zavoda, ki je zasedal isti dan, o sklepu sveta staršev ni odločal, temveč je sprejel sklep, da na podlagi dveh anonimnih pisem podaja pobudo pristojnima inšpektoratoma za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora, o zadevi pa da se bo opredelil po prejetju ugotovitev.

Številni podpisi k anonimki

Odtlej je svet staršev od zaposlenih prejel 67 podpisanih izjav k anonimki. Predstavniki svetov staršev in zavoda pa so vložili zahtevi za sklic izredne seje obeh svetov. Ocenili so, da ravnateljica ne uživa podpore in zaupanja velike večine zaposlenih.

Sredina izredna seja sveta vrtca je trajala kar štiri ure, na njej pa so zamenjali tudi predsednico sveta. Kot je za STA pojasnil odvetnik nove predsednice Borut Bernik Bogataj, je bilo več proceduralnih zapletov. Z njimi naj bi prejšnja predsednica in nekateri predstavniki občine v svetu skušali onemogočiti izvedbo seje.

Na seji je sedem članov glasovalo za uvedbo postopka razrešitve ravnateljice, dva sta bila proti. Zdaj mora svet zavoda kolektiv, svet staršev in Občino Škofja Loka kot ustanoviteljico obvestiti o uvedbi postopka razrešitve. O tem mora formalno obvestiti tudi ravnateljico, jo seznaniti z očitki in ji dati možnost, da nanje odgovori.

Tako bo sklicana še ena seja sveta, na kateri bo ravnateljica podala odgovor, svet pa se bo odločil, ali bo postopek razrešitve nadaljeval ali ga ustavil. Če se bo svet odločil postopek nadaljevati, bo moral obrazložen predlog razrešitve poslati ministrstvu, ki bo imelo 30 dni časa za opredelitev, je pojasnil odvetnik.

Inšpekcijski nadzor še v teku

Inšpekcijska nadzora, ki sta ju uvedla inšpektorata za delo in za šolstvo, medtem še nista končana. Kot so pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, inšpekcijski nadzor še poteka. Lahko pa, kot so poudarili, organi zavoda v skladu z zakonodajo kljub temu izvajajo svoje ukrepe.