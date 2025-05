Nasilje v enoti Križe Vrtca Tržič: otroke vržejo na ležalnik, za kazen jim ne dajo jesti?

V uredništvo smo prejeli pismo o nemogočih razmerah v Vrtcu Tržič, natančneje v enoti Križe, kjer naj bi v skupini Zelena igralnica, v kateri so štiri leta stari otroci, dve vzgojiteljici nesprejemljivo ravnali z otroki. Ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži pravi, da se je na obtožbe takoj odzvala, se pogovorila z vsemi deležniki in ugotovila, da se očitana dejanja niso zgodila. "To zgodbo smo mi končali in tudi pravnica nam je potrdila, da smo postopek izvedli pravilno," je dejala. O dogajanju je "poskušala obvestiti tudi inšpekcijo, a za zdaj ji je še ni uspelo priklicati". Z inšpektorata za šolstvo so za Siol.net potrdili, da primer obravnavajo.

"Otroke grobo vlečeta za roke, jih udarjata po riti, vržeta na ležalnik, če se ne umirijo, in jim celo odrekata hrano kot kazen ali jih za kazen posedeta v kot," je navedeno v pismu.

Da se nekaj dogaja, je več staršev ugotovilo po skupnem pogovoru. Več njih je pri otrocih opazilo spremembe v vedenju: "Doma so postali agresivni, imajo izpade, nazadujejo v govoru in ne želijo več javno nastopati." "Ob prihodu v vrtec otrok ni želel v igralnico, takoj, ko je videl vzgojiteljico, je zbežal stran, se tresel in dan za dnem ni hotel v vrtec," je naštela sogovornica, katere ime hranimo v uredništvu. Dejala je, da so nekateri otroci staršem tudi sami povedali, "da jih je vzgojiteljica grobo prijela, vrgla na posteljo".

Z eno od vzgojiteljic, tisto, pri kateri so opazili nepravilnosti, so se, kot je navedla sogovornica, večkrat pogovorili, ta pa jim je sama priznala, da je "nagle jeze in da se žal zgodi, da se zadere na otroke, ker se ne more kontrolirati, in da jih grobo prime za roko".

Ravnateljica: Omenjena dejanja se niso zgodila. To zgodbo smo mi končali.

Starši so se obrnili tudi na ravnateljico vrtca Tatjano Blaži. Po navedbah sogovornice naj bi ravnateljica posameznim staršem na sestanku dejala, "da bi se moralo zgoditi nekaj res hudega, da bi ukrepali. Na vprašanje, kaj je zanjo hudo, pa je odgovorila, da bi otrok moral imeti modrico." Ravnateljica te besede zanika. V pogovoru nam je povedala, da je seznanjena z dogajanjem, da se je pogovorila z vsemi deležniki in da se je na obtožbe "pravilno odzvala".

Foto: Matej Leskovšek

"Pogovorila sem se z vzgojiteljico, ob pogovoru je bila vidno šokirana in dejala, da se to ne dogaja. Ukrepala sem tako, da sem spremljala delo vzgojiteljice, pri sodelavkah preverila, ali je mogoče, da bi se kaj od navedenega res dogajalo," je naštela Blaži in poudarila, da vzgojiteljica iz omenjene skupine ni "pri nas eno leto, delala je že z več zaposlenimi in vse so potrdile, da kakšnih nesprejemljivih ravnanj z otroki pri njej niso opazile. Mi delamo drug ob drugem, v igralnicah in v skupnih prostorih, zato je skoraj nemogoče, da bi se takšne stvari dogajale, ker sodelavci to opazijo," je pojasnila.

Na vprašanje, ali so prejeli pritožbo enega ali več staršev, je odgovorila, da so "z vplivom anonimne mamice tudi drugi posamezni starši izrazili skrb, zato sem z njimi opravila razgovor, ampak ta vpliv mamice je zelo močan".

Dodala je, da se je pogovorila tudi s preostalimi zaposlenim in starši ter prišla do sklepa: "Prek vseh razgovorov smo ugotovili, da omenjenih dejanj ni bilo. To zgodbo smo mi končali in tudi pravnica nam je potrdila, da smo postopek izvedli pravilno."

Težave tudi v drugih skupinah?

Po besedah sogovornice težav naj ne bi opažali zgolj v omenjeni skupini, dejala je, da razmere tudi v drugih skupinah "niso briljantne". "Pogovarjala sem se z drugimi mamicami, ki pri svojih otrocih prav tako opažajo agresivno vedenje. Razmere niso v redu, ta vrtec nujno potrebuje spremembo. Poleg tega je zelo moteče, da se vzgojiteljice neprestano menjajo in da nas o tem nihče ne obvešča. Dobesedno vsak dan je kakšna druga vzgojiteljica, ki je sploh ne poznaš."

Foto: Bojan Puhek

Številni starši si o nesprejemljivem ravnanju ne upajo javno spregovoriti, nekateri pa po besedah sogovornice "takšno ravnanje podpirajo". "Nekateri starši so na roditeljskem sestanku dejali, da se strinjajo z ukrepi trde roke."

Inšpekcija primer preiskuje, odzvala se je tudi občina

K ukrepanju so pozvali tudi občino, kjer so se nemudoma odzvali in dejali, da je stvar zelo resna, primer pa so prijavili tudi inšpekciji za šolstvo, ki je že napovedala izredni nadzor. To so potrdili tudi za Siol.net. " Inšpektorat za šolstvo je seznanjen z domnevnimi nepravilnostmi in že vodi inšpekcijski postopek, ki pa še ni končan, zato vam trenutno drugih informacij ne moremo podati," so nam odgovorili.

Ravnateljica je dejala, da imajo inšpekcijske nadzore ves čas, a za omenjeni primer ni bil napovedan še noben nadzor. Dodala je, da je tudi sama klicala na inšpekcijo ter prosila za razgovor in pomoč, a za zdaj ji jih še ni uspelo priklicati.

Za konec je dodala, da je to blatenje njihovega dobrega imena. "Kot ravnateljica sem naredila vse, kar je bilo potrebno, in zaščitila otroke."