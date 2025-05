Po objavi obtožb starša, ki želi ostati neimenovan, o domnevno neprimernem ravnanju z otroki v enoti Križe Vrtca Tržič, so se drugi starši otrok odločno odzvali. V skupnem pismu zavračajo očitke o nasilju ter izražajo podporo vzgojiteljicama in vodstvu vrtca. Zadevo medtem še vedno preiskuje šolska inšpekcija.

Po objavi našega članka z dne 13. maja 2025, v katerem smo povzeli očitke starša, ki ne želi biti imenovan, o domnevno neprimernem ravnanju z otroki v enoti Križe Vrtca Tržič, smo v uredništvo prejeli uraden dopis staršev otrok iz Zelene igralnice. Starši so se 13. maja sestali na izrednem roditeljskem sestanku in pripravili skupno izjavo. Že ob pripravi prvotnega članka smo za pojasnila zaprosili tudi ravnateljico Vrtca Tržič, ki je zanikala, da bi se očitana dejanja zgodila, ter zatrdila, da je bil izveden notranji postopek. Odzvali so se tudi z Inšpektorata za šolstvo, kjer so potrdili, da nadzor nad zadevo še poteka.

Otroci z veseljem hodijo v vrtec

Starši v dopisu poudarjajo, da z obtožbami ne soglašajo in da imajo z vzgojiteljicama izključno pozitivne izkušnje. Navedbe o odvzemu hrane, fizičnem nasilju ali drugem škodljivem ravnanju označujejo kot neutemeljene in nasprotujoče njihovim vsakodnevnim opažanjem. "V večletnem vsakodnevnem sodelovanju z vzgojiteljicama nismo zaznali skrbi vzbujajočega nasilja, neupravičenega odvzema hrane ali drugega skrbi vzbujajočega ravnanja. Otroci prihajajo v vrtec z veseljem, domov pa se vračajo sproščeni in zadovoljni. Red in varnost, ki ju vzgojiteljici vzdržujeta v skupini, sta povsem v okviru strokovnih smernic in zdrave pedagoške prakse," so zapisali. Foto: Bojan Puhek

Starši navajajo še, da jim dnevna poročila o dejavnostih ter njihovi osebni stiki z vzgojiteljicama ne dajejo razloga za dvom o strokovnosti zaposlenih. Opozarjajo, da naj bi bila oseba, ki je opozorila na domnevno neprimerno ravnanje, starš otroka, ki je že izpisan iz vrtca, po njihovih informacijah pa naj bi bil prav ta otrok večkrat povzročitelj težav v skupini.

Starši vedo, kaj otroci počnejo v vrtcu

"Vrtec nam staršem prek sistema e-Asistent dnevno posreduje natančna poročila o dejavnostih, obrokih, počutju otrok in morebitnih vzgojnih ukrepih. Naše izkušnje, osebni ogledi igralnice in neposredni pogovori z vzgojiteljicama potrjujejo, da so trditve, objavljene v članku, neresnične," so besede staršev.

Pripravljeni so se javno izpostaviti

Po njihovem mnenju je bil s poročanjem omajan ugled vrtca, zaposlenih ter posledično tudi otrok in njihovih družin, zato so se odločili javno odzvati. Kot so izpostavili v dopisu, pa so se, če bo to potrebno, pripravljeni javno izpostaviti.

Spomnimo še enkrat, da so se po prejemu obtožb odzvali tudi v vodstvu vrtca, kjer so zatrdili, da so se zadeve lotili skrbno in po predpisanih postopkih. Ravnateljica Tatjana Blaži je zanikala, da bi se domnevna dejanja zgodila, in pojasnila, da so izvedli notranji postopek ter o primeru obvestili tudi pristojne institucije.

Na inšpektoratu za šolstvo so za Siol.net potrdili, da nadzor nad zadevo še poteka, zato končnih ugotovitev za zdaj še ni.