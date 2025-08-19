Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
19. 8. 2025,
11.33

Osveženo pred

42 minut

Torek, 19. 8. 2025, 11.33

42 minut

Pozor: med igro otrok na igrišču opazila kačo

Avtor:
K. M.

belouška, kača | Po navedbah bralke je šlo za belouško. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Po navedbah bralke je šlo za belouško. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Prebivalka Domžal je za lokalni portal Domžalec.si sporočila, da je na igrišču v domžalskem skate parku, ki ga je obiskala z otroki, opazila kačo. Starše opozarja, naj bodo previdni.

Za omenjeni portal je dejala, da gre za belouško, sicer nestrupeno in povsem nenevarno kačo, ki najraje prebiva v bližini vodnih površin. 

Kače se sicer ljudi izogibajo. Če jo opazite, jo pustite pri miru in se bo umaknila. 

V Sloveniji sicer živi 11 vrst kač, med katerimi so le tri strupene – modras, navadni gad in laški gad.

