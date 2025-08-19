Pozor: med igro otrok na igrišču opazila kačo

Prebivalka Domžal je za lokalni portal Domžalec.si sporočila, da je na igrišču v domžalskem skate parku, ki ga je obiskala z otroki, opazila kačo. Starše opozarja, naj bodo previdni.

Za omenjeni portal je dejala, da gre za belouško, sicer nestrupeno in povsem nenevarno kačo, ki najraje prebiva v bližini vodnih površin.

Kače se sicer ljudi izogibajo. Če jo opazite, jo pustite pri miru in se bo umaknila.

V Sloveniji sicer živi 11 vrst kač, med katerimi so le tri strupene – modras, navadni gad in laški gad.