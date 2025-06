Nepovabljeni obiskovalec: kača le nekaj metrov stran od domače hiše #video

Bralko je pred domačo hišo presenetila kača. Kot je povedala za Siol.net, se je prvič zgodilo, da se je nepovabljeni obiskovalec tako približal hiši. Pogled nanj ni bil nič kaj prijeten, a je kača hitro nadaljevala svojo pot in se skrila v travo.

Najverjetneje gre za goža, nestrupeno kačo, ki je razširjena po vsej Sloveniji. V povprečju zraste med 140 in 160 centimetri. Prepoznamo ga po tem, da ima hrbet temnorjave do skoraj črne barve, posut z belimi pikicami, trebuh pa je bele do rumenkaste barve.

Kaj storiti, če se srečate s kačo?

Ljudje se kač bojijo in zato jih pogosto tudi ubijejo, kar je sicer prepovedano, saj so vse kače v Sloveniji zakonsko zavarovane. Če v bližini svojega doma srečate kačo, naj vas ne zagrabi panika, žival se bo najverjetneje umaknila sama od sebe.

Če kača zaide v zaprt prostor ali če se v bližini vašega doma zadržuje več dni in se zato počutite neprijetno, je nikakor ne skušajte ujeti ali ubiti. Natančno si jo oglejte in jo po možnosti fotografirajte ter se za pomoč obrnite na strokovnjake. Lahko pokličete KAČOFON (040 322 449), kjer vam bodo svetovali člani društva za preučevanje dvoživk in plazilcev Societas herpetologica slovenica, ki vas bodo po potrebi obiskali na domu ter kačo ujeli in jo odnesli iz urbanega okolja.

Kot smo poročali pred slabim tednom dni so navadnega goža opazili Brestanici. Na pomoč so takrat priskočili pripadniki Prostovoljne gasilske enote Krško in kačo ujeli.