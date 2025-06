V Srbiji moškega v središču mesta ugriznila kača

Kača se je, kot še piše portal, pojavila na pločniku in napadla mimoidočega moškega.

Kača v središču Kragujevca. Foto: IG/017_dn Objavljena je tudi fotografija, iz katere je razvidno, da je kača moškega ugriznila v kazalec. Na fotografiji je videti tudi, kako ugriz izgleda.

Pod objavo je veliko uporabnikov komentiralo, da se je moški kače najverjetneje dotaknil, sicer ga bi verjetno ugriznila v nogo in ne v kazalec na roki.

"Kače ne napadajo same od sebe. Verjetno jo je dražil ali pa jo je poskušal odgnati, zato je kača naredila, kar kače počnejo," pa se je glasil drugi komentar.

Za katero vrste kače je šlo, ni navedeno.

Kako ravnati ob ugrizu strupene kače?



- prizadeta oseba ostane mirna, najbolje je, da se usede v polsedeč položaj,



- mesto ugriza (rano) pokrijemo s sterilno gazo in okončino v primeru, da je prišlo do ugriza v roko ali nogo, imobiliziramo,



- pokličemo na telefonsko številko 112 (Center za obveščanje), kjer bodo posredovali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo,



- če je to mogoče in varno, kačo fotografiramo, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.



Na podlagi priporočil Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana je ob ugrizu strupene kače pametno odstraniti tudi uro, zapestnice, prstane in drug nakit, zastrupljenec pa pod nobenim pogojem ne sme piti alkohola.