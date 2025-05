Neverjeten prizor v Bovcu: "ljubezenski ples" dveh kač #video

Zanimiv prizor je bil posnet na enem od vrtov v središču Bovca, kači je v objektiv ujel domačin Filip Hrovat, in sicer v sredo popoldne med košnjo trave. Medtem ko je kosil, sta kači prilezli iz škarpe, se začeli zvijati in prepletati.

"To je bilo v sredo popolne na vrtu v Bovcu. Niti jih ni pogosto videti v naselju, jih pa vidiš. Nisem strokovnjak, a mislim, da sta bila goža, sicer nestrupena, a koristna kača," je dejal.

Kače iz družine gožev lahko zrastejo tudi do metra in pol. Parijo se maja in junija. Konec junija samice odložijo do 20 podolgovatih jajc, pogosto ob človeških bivališčih. Avgusta ali septembra se izvalijo do 25 centimetrov dolgi mladiči. Navadni goži spolno dozorijo, ko dosežejo nekje od 80 do 100 centimetrov dolžine. Živijo približno 25 let.