V Zagrebu je na križišču Grada Mainza in Slovenske ulice zaživela nova prometna ureditev, ki združuje tehnologijo in sodobno mobilnost ter je nastala v sodelovanju slovenskih in hrvaških strokovnjakov. Gre za uvedbo t. i. inteligentne prometne signalizacije (ITS), ki v realnem času zaznava razmere na cesti in prometu prilagaja delovanje semaforjev, predvsem se osredotoča na kolesarje, saj jih sistem zazna in jim samodejno prižge zeleno luč za varen in tekoč prehod čez križišče, kar je delo slovenskega podjetja ASIST. Gre za prvo tovrstno rešitev na Hrvaškem.

Posebno pozornost so pri novi prometni rešitvi namenili kolesarjem. Vgrajen je bil pametni semafor, ki zazna prihod kolesarja in mu ob pravem trenutku samodejno prižge zeleno luč za varen in nemoten prehod čez križišče. Takšen pristop ne prispeva zgolj k večji varnosti kolesarjev, temveč pomeni tudi pomemben korak k boljši integraciji trajnostne mobilnosti v mestni promet.

Gre za tehnološko napredno rešitev, ki promet v realnem času prilagaja dejanskim razmeram z namenom povečanja pretočnosti in varnosti. Programska in strojna oprema za videodetekcijo kolesarjev in vozil je razvita v Sloveniji. Pod to rešitev se podpisuje podjetje ASIST d.o.o., slovensko tehnološko podjetje s sedežem v Ljubljani. Z ekipo izkušenih strokovnjakov se ukvarjajo z razvojem, načrtovanjem, izvedbo, testiranjem in vzdrževanjem sistemov prometne avtomatizacije – s poudarkom prav na inteligentnih transportnih sistemih (ITS).

Kaj vse vključuje nova ureditev?

Nova svetlobna signalizacija je zasnovana na podlagi podrobnih meritev prometa in zaznavanja gibanja vozil. Ena od ključnih sprememb je omogočeno zavijanje iz vseh treh pasov Grada Mainza v Slovensko ulico, kar naj bi zmanjšalo zastoje in pospešilo prometni tok. Vzporedno z novim sistemom so nameščene tudi nadzorne kamere, ki skrbijo za večjo varnost ter omogočajo natančen nadzor nad dogajanjem na križišču, so zapisali na uradnem profilu mesta Zagreb na Facebooku.

Del sistema ITS je tudi napreden modul za sprotno štetje in razvrščanje vozil, ki analizira prometne tokove in samodejno prilagaja semaforje glede na trenutne razmere. To pomeni, da so zelene luči prilagojene dejanskim potrebam prometa, ne pa vnaprej določenim časovnim intervalom, kar povečuje učinkovitost in zmanjšuje nepotrebna čakanja.

Ključne točke nove ureditve:



🔹Pametni semafor za kolesarje – sistem zazna kolesarje in jim samodejno prižge zeleno luč za varen in tekoč prehod čez križišče.

🔹 Prilagojena svetlobna signalizacija za vozila – na podlagi podrobnih meritev prometa in zaznavanja gibanja je omogočeno zavijanje iz vseh treh pasov Grada Mainza v Slovensko ulico, s čimer se poveča pretočnost.

🔹 Videonadzor za večjo varnost vseh udeležencev.

🔹 Sistem, ki šteje in razvršča vozila v realnem času, analizira prometne tokove in samodejno prilagaja delovanje semaforjev.