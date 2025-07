Foto: Stellantis Pri Stellantisu so še lani napovedali serijo lahkih gospodarskih vozil s pogonom tudi na vodik (tehnologija gorivnih celic), ki bi jih izdelovali v Franciji in na Poljskem. Toda zdaj so te načrte preklicali, saj na ravni celotnega koncerna ustavljajo vlaganja v pogone na osnovi vodika. V obeh tovarnah bodo zaposlene preusmerili na nove projekte.

"Trg vodikovih vozil ostaja nišen, zato srednjeročno ne vidimo možnosti za ekonomsko vzdržnost takega programa," so v obrazložitvi zapisali v vodstvu koncerna.

Težave predvsem s polnilnicami

Kljub strategijam na ravni Evropske unije, ki predpisujejo vodikove polnilnice na določeno število kilometrov, je polnilna infrastruktura najbolj težavna. Postavitev vsake polnilnice zahteva velike vložke. Ker uporabnikov ni veliko, so v nekaterih državah polnilnice tudi že zaprli – tak primer je naša soseda Avstrija.

Kljub temu vodiku nekateri proizvajalci v manjši meri še zaupajo in take pogone razvijajo. Serijski avtomobil ima Toyota, ki prav tako raziskuje možnost uporabe vodika s klasičnimi motorji, ima ga tudi Hyundai. BMW bo v sodelovanju s Toyoto do leta 2028 na trg poslal športni terenec s pogonom na vodik.

Tovarna vozil s pogonom na vodik v Hordainu v Franciji:

Foto: Stellantis Foto: Stellantis Foto: Stellantis