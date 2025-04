Šok za 62 Avstrijcev, ki bodo očitno obstali

OMV je bil v Avstriji že leta 2012 pionir pri vlaganju v polnilno infrastrukturo za vozila s pogonom na vodik. Eno takih polnilnic so imeli v tudi v Gradcu. Toda ker je razvoj novih avtomobilov s to tehnologijo bolj ali manj obstal, bo OMV ukinil vse obstoječe javne polnilnice za osebne avtomobile. Razlog je v zelo majhnem številu uporabnikov in nedobičkonostnosti. V prihodnje bodo investicije namenili področju širjenja polnilne infrastrukture za klasične električne avtomobile.

Ker so bili edini ponudnik takih polnilnic, je Avstrija ostala brez javnih polnilnic z vodikom. Po poročanju avstrijskih medijev so že zaprli polnilnico na Dunaju, do konca poletja bodo zaprli še polnilnice v Gradcu, Innsbrucku, Astnu in Wiener Neudorfu. Ohranili bodo le eno polnilnico, ki pa ne bo javno dostopna.

Po avstrijskih cestah vozi 62 avtomobilov, ki potrebujejo vodik

Po podatkih avstrijskih organov je bilo do konca februarja v Avstriji registriranih 62 avtomobilov s pogonom na vodik – med temi je bilo 48 znamke Hyundai, 13 znamke Toyota in en Volkswagen. Le pet vozil je pripadalo zasebnikom. V Gradcu je imel avtomobil s pogonom na vodik tudi eden izmed taksistov.

OMV bo še naprej vlagal v področje vodika. Še letos bodo na Dunaju odprli tovarno za elektrolizo s kapaciteto deset megavatov. S tem bodo lahko proizvajali "zeleni vodik" za področje pridobivanja trajnostnih goriv za letalstvo in tudi dizelska goriva.