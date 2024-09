Partnerji v projektu severnojadranske vodikove doline so se danes sestali na letnem srečanju na Reki, da bi pregledali izvajanje glavnih projektov, ocenili tveganja in se osredotočili na vključevanje v družbena in industrijska okolja. Konzorciju partnerjev se je pridružila hrvaška občina Cres.

Kot je na letnem srečanju ocenila koordinatorka konzorcija in vodja službe za razvoj in investicije v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) Jerneja Sedlar, so v prvem letu delovanja napredek dosegle strokovne skupine na več lokacijah na območju konzorcija. "Vodik bo postal ključni energent prihodnosti, ki bo pomembno prispeval k doseganju tako nacionalnih kot tudi evropskih ciljev na področju razogljičenja in trajnostnega razvoja," so jo v sporočilu za javnost povzeli v HSE, vodilnem partnerju v projektu.

Trenutno v vseh treh sodelujočih državah, Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, poteka 17 industrijskih preizkusnih projektov, podprtih z medsektorskimi ukrepi. Projekt sicer vključuje celotno vrednostno verigo uporabe obnovljivega vodika – od proizvodnje, skladiščenja in distribucije do njegove končne uporabe v različnih sektorjih, zlasti v industriji ter kopenskem in pomorskem prometu.

To po navedbah HSE ustvarja vzvod za pospešitev prehoda na obnovljive vire energije v treh ciljnih stebrih: industrijah, v katerih je težko zmanjšati emisije, ter v energetskem in prometnem sektorju.

Ustvarjanje trga za zeleni vodik na strani povpraševanja in ponudbe

Glavni cilj pobude je ustvariti trg za zeleni vodik na strani povpraševanja in ponudbe, s čimer bi postal konkurenčen vir energije za prihodnost. Ključni akterji v industriji iz Slovenije, Hrvaške in Italije bodo razvili pilotne projekte za proizvodnjo do pet tisoč ton obnovljivega vodika na leto iz obnovljivih virov energije, namenjenega shranjevanju, distribuciji in uporabi energije.

Konzorciju partnerjev se je na srečanju na Reki pridružila hrvaška občina Cres, ki se je zavezala, da bo prevzela obveznosti odhajajočega partnerja ACI Marine. To bo po navedbah konzorcija zagotovilo njegovo nadaljnje delovanje brez trenj ali zamud. "Nemoteno in sinhronizirano izvajanje industrijskih preizkusnih okolij skupaj z drugimi podpornimi pobudami je bistveno za splošni uspeh pobude," so pojasnili.

V projektu, ki se je uradno začel konec lanskega septembra v Portorožu, sodelujejo tako zasebni kot javni subjekti, večinoma podjetja, univerze in inštituti. Financira se predvsem prek vložkov podjetij ter prispevkov držav in institucij EU.