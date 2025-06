V Veliki Britaniji so trenutno na voljo le tri javne polnilnice z vodikom, kar pod vprašaj postavlja tržno smiselnost novih avtomobilov, ki izkoriščajo to alternativno možnost pogona.

Foto: BMW Pred meseci smo poročali, kako bo avstrijski OMV ustavil vse delujoče javne polnilnice z vodikom in s tem onemogočil uporabo sicer zelo redkih avtomobilov s to vrsto alternativnega pogona. Podobne težave imajo tudi v Veliki Britaniji.

Tam trenutno delujejo tri javne polnilnice, še tri pa so v načrtu postavitve. To problematiko so odprli na forumu na temo vodika, ki ga je na otoku organiziral BMW. Njihovi predstavniki so ob trenutni infrastrukturi pod vprašaj postavili tržno smiselnost svojega novega vozila s pogonom na vodik. Bavarci ga načrtujejo za leto 2028, razvojni del projekta pa so opravili z vozili na osnovi modela iX5. Pri razvoju BMW sodeluje s Toyoto.

Toyota mirai je najbolj znan avtomobil s pogonom na vodik. Foto: Toyota

Foto: BMW

Čeprav Velika Britanija ni več del Evropske unije, predstavlja drugi največji evropski avtomobilski trg. Trenutni vladni projekt dekarbonizacije prometa je usmerjen povsem v baterijska električna vozila. Na omenjenem forumu so govorci izpostavili, da je to kratkoročna vizija in da bodo dolgoročno vodikovi pogoni pomembni za želeno dekarbonizacijo celotnega prometa.

Britanci se zavzemajo za podobno strategijo uvajanja vodika, ki je že v veljavi v Evropski uniji. Do leta 2030 bi morali po strategiji Evropske komisije vodikovo polnilnico postaviti vsakih 200 kilometrov ob glavnih prometnicah, po eno polnilnico pa še v mestih z vsaj 100 tisoč prebivalci. Tudi ta načrt pa je za zdaj še bolj črka na papirju kot realnost.

Vse to pomeni, da je ponudba avtomobilov s pogonom na vodik zelo omejena. Serijska avtomobila sta toyota mira in hyundai nexo, čez tri leta pa na ceste prihaja še omenjeni BMW-jev avtomobil.

Avstrija zapira javne polnilnice

V začetku leta je bilo po celem svetu delujočih več kot tisoč vodikovih polnilnic. Lani so dodali več kot 120 novih - 42 v Evropi, 30 na Kitajskem, 25 v Južni Koreji, 13 v Severni Ameriki, osem na Japonskem. Konec lanskega leta je imelo vodikovo polnilnico 45 različnih držav. Ta seznam je sicer dokaj spodbuden, a vključuje tudi polnilnice brez javne aktivne funkcije (primer je tudi slovenska polnilnica, ki ni certificirana za polnjenje avtomobila kot je toyota mirai) in tudi vse javne avstrijske polnilnice, ki jih namerava OMV zapreti do septembra. V Evropi ima več kot sto polnilnic le Nemčija.