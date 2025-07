Obljuba iz BMW: motorji V6 in V8 ostajajo, moči ne bodo izgubili

BMW-jevi inženirji obljubljajo, da bodo šest- in osemvaljne motorje prilagodili standardom Euro 7 in da pri tem ne bodo izgubili zmogljivosti.

Novi standardi Euro 7 pri količini dovoljenih izpustov ostajajo na ravni Euro 6e, toda testi bodo potekali v širšem razponu potencialnih scenarijev vožnje, prvič bodo testirali tudi vpliv izpustov iz gum in zavor. Vsaj BMW bo uspelo ohraniti svoje prepoznavne šestvaljnike in tudi motorje V8, ob skladnosti z novimi normativi pa ti motorji ne bodo izgubili zmogljivosti.

Ključen je nadzor nad segrevanjem

To je za britanski Autocar v Goodwoodu napovedal Frank van Meel, izvršni direktor BMW-jevega oddelka M. Po njegovih besedah je največji izziv ob skladnosti s strožjimi predpisi predvsem ohranjanje zmogljivosti. Naraščajočo temperaturo so do zdaj nižali s hlajenjem z uporabo goriva, kar pa pri standardu Euro7 ni več mogoče. Ključno je torej nadzorovati višanje temperature med zahtevnejšo vožnjo, kar so naredili z optimizacijo procesa zgorevanja goriva.

Ker je BMW ena izmed evropskih znamk z najhitrejšim prodorom elektrificiranih pogonov, tudi povsem električnih, je prodaja športnih avtomobilov z zmogljivimi motorji zanje manj problematična tudi iz vidika povprečnega izpusta CO2.

Van Meel je zelo jasno zavrnil možnost, da bi BMW za športne avtomobile z oznako M uporabil tri- ali štirivaljne motorje.