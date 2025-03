Nov začetek, znano je ime: šef BMW pokazal prvega #foto

BMW je za novo generacijo svojih vozil izdelal platformo neue klasse, ki pomeni skupek tehnologij za različne avtomobile in tudi pogone. Novi modeli znamke BMW bodo imeli še naprej široko paleto pogonov. Tako v ponudbi ostajajo klasični pogoni na hibridni osnovi, z novo platformo pa bodo novi električni avtomobili dobili 800-voltno zasnovo.

Kot smo poročali že ob obisku tovarne BMW v Landshutu, so Bavarci v marsičem prilagodili tudi tok proizvodnje naslednjih modelov. Prve avtomobile s platforme neue klasse bodo izdelovali v Debrecenu na Madžarskem. Tam so že izdelali predserijske prototipe in eden od teh je na odru ob razkritju poslovnih rezultatov delal družbo tudi izvršnemu direktorju Oliverju Zipseju.

Ta ni razkril veliko novih podrobnosti električnega športnega terenca, ki je naslednik trenutnega X3. Tako kot do zdaj se bo avtomobil imenoval iX3 - pri BMW torej ostajajo zvesti dokaj prepoznavnemu sistemu poimenovanja avtomobilov.