Različica adventure temelji na modelu, vendar je posebej zasnovana za dolge razdalje, ekstremne pogoje in večje obremenitve. V primerjavi z R 1300 GS ima večji, 30-litrski aluminijasti rezervoar, ki je poleg prepoznavnega žarometa eden najbolj značilnih elementov tega motocikla. Ponuja več serijske opreme za udobje in vožnjo po zahtevnem terenu, hkrati pa omogoča večjo nosilnost. Opremljen je tudi z dodatno zaščito pred vetrom ter z ojačano konstrukcijo, prilagojeno zahtevnim razmeram.

Poleg zmogljivega motorja in prenovljene šasije Adventure prinaša vrsto naprednih elektronskih sistemov, ki izboljšujejo varnost, udobje in celostno uporabniško izkušnjo. BMW R 1300 GS Adventure ponuja več udobja, več tehnologije in še bolj brezkompromisno vsestranskost – kot nalašč za dolga potovanja in terenske avanture.

Srce ostaja legendarni bokser motor

Jedro novega motocikla ostaja legendarni dvovaljni bokser motor. Nova generacija agregata, ki je bila prvič predstavljena v modelu R 1300 GS, je zdaj še bistveno bolj kompaktna, zahvaljujoč menjalniku, nameščenim pod motorjem, in novi zasnovi pogona odmičnih gredi. Motor razvije 107 kW (145 KM) pri 7.750 vrtljajih na minuto, največji navor pa znaša 149 njutonmetrov pri 6.500 vrtljajev na minuto, kar ga uvršča med najmočnejše serijsko izdelane bokser motorje v zgodovini BMW.

Popolnoma prenovljena šasija in 30-litrski aluminijasti rezervoar z nosilci prtljage

Osnova nove šasije je jekleni okvir, ki je prostornejši in občutno bolj tog od prejšnje cevaste različice. Zadnji del okvirja je izdelan iz aluminijaste mrežne konstrukcije.

Novi 30-litrski aluminijasti rezervoar ni le vizualno markanten element, temveč tudi praktična nosilna površina za dodatno prtljago. Na vrhu rezervoarja so točke za pritrditev torb in nosilec za tank torbico. Gumirani predelki ob rezervoarju omogočajo varno odlaganje drobnih predmetov med postanki.

Velik vetrobran, skupaj s prozornimi deflektorji in razširjenimi ščitniki za roke, zagotavlja učinkovito zaščito pred vetrom in vremenskimi vplivi ter poskrbi za izjemno tiho in udobno vožnjo, tudi na dolgih poteh.

Napredno elektronsko prilagodljivo vzmetenje serijsko

Serijsko vgrajen sistem Dynamic Suspension Adjustment (DSA) predstavlja naslednjo stopnjo razvoja aktivnega vzmetenja. Združuje dinamično prilagajanje tako sprednjega kot zadnjega blaženja z ustrezno prilagoditvijo trdote vzmeti odvisno od izbranega načina vožnje, pogojev vožnje in obremenitve. Sistem sam poskrbi za kompenzacijo teže, kar pomeni optimalno lego motocikla in udobje na vseh terenih ne glede na to, ali vozite sami, v dvoje ali z veliko opreme.

Kot dodatna oprema je na voljo samodejna prilagoditev višine vozila, ta samodejno zniža motocikel za 30 milimetrov pri mirovanju in počasni vožnji. Komfortna različica z znižano višino pa ima že v osnovi nižjo višino za 20 milimetrov, kar olajša rokovanje, še posebej za manjše voznike ali voznice.

Serijsko tudi LED-matrični in dodatni žarometi

Motocikel je opremljen s posebno in prepoznavno obliko prednjega žarometa, ki je opremljen z matrično tehnologijo LED. Dodatna žarometa LED sta elegantno integrirana na rezervoar motorja in prispevata k dodatni osvetlitvi ceste ter boljši vidnosti v prometu. Sprednji smerniki so vgrajeni v ščitnike za roke, zadnji pa so diskretno vključeni v celostno obliko.

Opcijski napredni asistenčni sistemi za varnejšo vožnjo

Motocikel je seveda serijsko opremljen z ABS in sistemom proti zdrsavanju, dodatno pa je na voljo napreden varnostni paket Riding Assistant, ki vključuje aktivni tempomat z radarsko podporo, opozorilo na čelno trčenje z avtomatskim zaviranjem, opozorilo ob menjavi voznega pasu in opozorilom možen na trk od zadaj. Zadnji voznike za vami opozori na nevarnost trka s hitrim utripanjem smernikov. Ena pomembnih novosti pa je tudi zaznavanje vozil v mrtvem kotu, sistem opozori voznika prek v ogledalu vgrajenih svetlobnih oznak.

Kot dodatna oprema tudi avtomatski menjalnik

BMW zdaj ponuja tudi avtomatski menjalnik ASA (Automated Shift Assistant), ki omogoča samodejno prestavljanje. Na voljo sta dva režima, popolnoma avtomatski ali ročno izbiranje prestav seveda brez sklopke. Ta sistem ohranja dinamičen značaj prestavljanja, a bistveno olajša vožnjo.

Novi BMW R 1300 GS Adventure je na voljo v osnovni rdeče-srebrni različici, ki jo seveda lahko opremite po svojih željah, ter treh barvno opcijskih izvedbah, Triple Black, GS Trophy ter ekskluzivni Option 719 Karakorum, vsaka seveda s svojim karakterjem in slogom.