Yamaha s svojim novim sistemom Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission) jasno nakazuje, v katero smer se razvija prihodnost motociklizma. Predvsem v smer večjega udobja, prilagodljivosti in tehnološke dovršenosti brez kompromisov pri vozni dinamiki. Gre za sistem samodejnega prestavljanja, ki temelji na klasičnem šeststopenjskem ročnem menjalniku, ki s pomočjo avtomatiziranega elektro sklopa prevzame upravljanje sklopke in prestav.

Voznik ima možnost izbire med popolnoma avtomatskim načinom in sekvenčnim ročnim prestavljanjem s tipkami na krmilu, kar pomeni, da se lahko vožnja kadarkoli spremeni iz sproščenega križarjenja v dinamično izkušnjo brez uporabe sklopke.

Avtomatizirana sklopka in prestavna ročica, ki ju poganja elektromotor, poskrbita, da se prestavlja med posameznimi brzinami z izjemno natančnostjo. Podatki za prestavljanje se v realnem času zbirajo iz več senzorjev, vključno s podatki o hitrosti motorja, nagibu motocikla, položaju plina, stopnji obremenitve in režimu vožnje, usklajuje pa jih centralna enota preko sistema Yamaha Ride Control.

Celoten sistem tehta manj kot tri kilograme, kar minimalno vpliva na težo motocikla, a obenem prinaša bistveno spremembo v uporabniški izkušnji. Sistem omogoča prestavljanje v 200 milisekundah in uporablja napredne algoritme za izbiro idealnega trenutka prestave glede na vozne pogoje. Senzor v ročici plina (ride-by-wire) omogoča tudi prilagoditev prestavljanja glede na moč motorja, s čimer je prehod skoraj neopazen. Vgrajena logika samodejno zavira z motorjem ob zmanjševanju prestav in omogoča tudi prilagoditev občutljivosti prestavljanja prek uporabniškega menija na zaslonu.

Ročna in avtomatska opcija

Delovanje sistema Y-AMT je tekoče in natančno, prehodi med prestavami so izjemno hitri in brez sunkov, sistem pa tudi spremlja voznikove navade in prilagaja prestavljanje glede na slog vožnje. V avtomatskem načinu prestavlja povsem samostojno, medtem ko v ročnem načinu voznik sam izbira prestave z gumboma na levi strani krmila, kar je zelo intuitivno in hitro. V mestni vožnji ali v prometnih zastojih to pomeni popolno osvoboditev od uporabe sklopke, na odprti cesti pa možnost športnega prestavljanja brez izgube oprijema ali nadzora.

Prvi Yamahin je bil model, ki so ga leta 2023 predstavili s tem sistemom, Tracer 9 GT+. Gre za prepoznan športno-potovalni motocikel, ki ima odlično razmerje med udobjem in zmogljivostjo. Njegov vrstni trivaljni agregat s prostornino 890 kubičnih centimetrov razvije 119 KM in 93 Nm navora. V kombinaciji z menjalnikom Y-AMT in najnovejšo elektronsko kontrolno enoto, ki skrbi za nadzor vožnje v vseh pogojih, pa Tracer 9 GT+ pridobi nov nivo. Postane uporabniku še prijaznejši motor, tako za daljše poti, mestne vožnje kot tudi bolj zavite gorske ceste, ki jih na slovenskih tleh ne manjka.

Odlična opcija tudi za slovensko okolje

Za sezono 2025 je Yamaha sistem Y-AMT še dodatno izpopolnila in razširila na več modelov. Ne le za družino Tracer 9 GT, sedaj je menjalnik na voljo tudi na novih različicah modelov MT-07 in MT-09, na tako imenovani Hyper Naked družini iz Yamahine ponudbe. To pomeni, da je sedaj novi avtomatski menjalnik Y-AMT namenjen širšemu krogu voznikov, vse od športnih navdušencev do tistih, ki prevozijo na tisoče kilometrov na sezono.

Na slovenskih cestah, kjer se izmenjujejo zaviti gorski odseki, hitrejši magistralni križišči in prometna mestna središča, predstavlja avtomatski menjalnik Y-AMT odličen pripomoček za skoraj vse izzive in različne situacije. Gre za sistem, ki ne le olajša le upravljanja, temveč vožnjo naredi bolj tekočo, s tem pa tudi varnejšo in udobnejšo – ne glede na izkušnje voznika.

Zakaj izbrati avtomatski menjalnik?

Avtomatski menjalnik vozniku omogoča več svobode pri izbiri sloga vožnje, saj se lahko prilagodi tako sproščenemu potovanju kot bolj dinamični vožnji. Prestavljanje poteka hitro in tekoče, hkrati pa se sistem tudi sproti uči in upošteva voznikove navade. Yamahin sistem avtomatskega prestavljanja Y-AMT prinaša najboljše iz obeh svetov, natančnost in neposrednost klasičnega ročnega menjalnika ter udobje samodejnega prestavljanja brez sklopke.

Vožnjo po mestih in v prometnih zastojih bistveno poenostavi, medtem ko na odprti cesti sistem avtomatskega prestavljanja omogoča popoln nadzor in športni užitek. V povezavi z napredno elektroniko in ergonomijo motociklov, ki so opremljeni s tem menjalnikom, predstavlja pomemben korak v evoluciji sodobnega motocikla. Sodobna tehnologija zagotovo olajša upravljanje manj izkušenim in navduši tudi zahtevnejšega motorista. Yamaha bo s sistemom Y-AMT zagotovo pridobila marsikaterega moto navdušenca.