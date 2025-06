Marc Marquez je kralj šprinta: 10 dirk, 9 zmag

Najboljši motociklisti sveta so ta konec tedna na Nizozemskem, kjer že desetletja dirkajo na eni bolj atraktivnih stez. Kvalifikacije v Assnu je dobil Fabio Quartararo, a nato že na šprinterski dirki Marc Marquez stvari postavil na svoje mesto. Zmagal je pred svojim bratom Alexom Marquezom. Glavna dirka bo v nedeljo ob 14. uri.

Francoz Fabio Quartaro (Yamaha) je v soboto opoldne osvojil prvo mesto na kvalifikacijah za šprintersko in glavno dirko prvenstva motoGP v Assnu na Nizozemskem. Drugo in tretje mesto sta zasedla Italijana Francesco Bagnaia (Ducati) in Španec Alex Marquez (Gresini Ducati). Vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez (Ducati) je kvalifikacije končal na četrtem mestu, potem ko je pred tem dvakrat padel na prostem treningu.

Marc Marquez je dobil šprintersko dirko. Foto: Guliverimage Tri ure pozneje je sledila krajša šprinterska dirka, dobil pa jo je Marc Marquez. Na desetem šprintu letos je tako zmagal že devetič. Z manj kot sekundo zaostanka je bil drugi Alex Marquez (zmagovalec edinega preostale šprinta), z dobro sekundo zaostanka pa tretji Marco Bezzecchi (Aprilia). Quartarato je hitro zdrsnil na četrto mesto, pozneje pa padel in odstopil. Novo razočaranje je doživel Bagnaia, ki je bil samo peti.

"Zmage iz druge vrste nisem pričakoval, vendar sem odlično startal, nato pa pazil, da ne storim napake. Moje telo verjetno ne bi preneslo novega padca," je dejal Marc Marquez, ki je dopoldne na prostem treningu dvakrat padel.

V nedeljo popoldne bo na sporedu še glavna dirka za VN Nizozemske.