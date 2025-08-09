Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 8. 2025,
16.49

Osveženo pred

10 minut

košarka 3 x 3

DP v košarki 3x3

Cedevita Olimpija in Pomurje prvaka v košarki 3x3

Finalni turnir je pred prijateljsko tekmo Slovenije in Nemčije potekal na zunanjih igriščih v Stožicah.

Finalni turnir je pred prijateljsko tekmo Slovenije in Nemčije potekal na zunanjih igriščih v Stožicah.

Foto: Košarkarska Zveza Slovenije

Državni prvak v košarki 3x3 je Cedevita Olimpija pri fantih in Pomurje med članicami. Na zaključnem turnirju v Stožicah so Milorad Sedlarević, Jakob Strel, Jure Ličen in Matic Pristopnik v finalu premagali Masažni studio AŽ, Mia Žekš, Aneja Stojko, Tina Tomšič in Zala Šrot pa so bile boljše od Optike Sever.

Na zunanjih igriščih v Stožicah se je v petek za državne naslove merilo sedem starostnih kategorij. V članski je nastopilo najboljših dvanajst ekip, v preostalih kategorijah (članice, fantje U21, fantje U18, dekleta U18, fantje U15, dekleta U15) pa po šest.

Državni prvaki so postali še Klančar žerjavi do 21 let, Perkmandlc pri fantih in Jagode pri dekletih do 18 let ter ekipi Maribor All stars in ŽKD Maribor črne med najmlajšimi.

Državnega prvenstva v košarki 3x3 se je letos udeležilo 39 ekip. Turnirji so potekali v Portorožu, na Vrhniki, Murski Soboti, Žireh in Rimskih toplicah, finale pa se je odvijal pred prijateljsko tekmo Slovenija - Nemčija ter polnimi tribunami gledalcev in v neposrednem televizijskem prenosu.

košarka 3X3
Košarka 3x3
košarka 3 x 3
