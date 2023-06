Slovenke in Slovenci ostali brez nastopa na EP v košarki 3x3

Bratislava in Constanta sta ta vikend gostila članska kvalifikacijska turnirja za nastop na evropskem prvenstvu v košarki 3x3, ki ga bo med 5. in 7. septembrom gostil izraelski Jeruzalem. Tretji kvalifikacijski turnir bo prihodnji vikend na Cipru. Slovenska dekleta in fantje so nastopili na turnirju v Romuniji in oboji ostali brez nastopa na prvenstvu.

Pri dekletih so slovenske barve branile Ana Šarić, Lea Mehle, Ajda Burgar in Urša Žibert. V skupinskem delu so zabeležila eno zmago in tri poraze ter tako končale z nastopi. Premagale so Estonijo (19:14) ter izgubile z Italijo (1:15), Hrvaško (10:12) in Romunijo (7:21).

Fantje v zasedbi Milorad Sedlarević, Jure Ličen, Adrian Hirchman in Jakob Strel so najprej ugnali favorizirano Španijo z 18:15, a bili v nadaljevanju poraženi proti Nemčiji z 12:20. Visok poraz je bil na žalost usoden za nadaljnje nastope in možnost preboja na evropsko prvenstvo.