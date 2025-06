Izjemen prvi dan prvenstva za Slovenijo! Tina Šutej zmagala, Rok Ferlan osupnil

Uvodni dan ekipnega evropskega prvenstva druge divizije v Mariboru se je za slovensko atletsko reprezentanco odvil izvrstno. Kapetanka reprezentance Tina Šutej je zmagala v skoku s palico s 4,70 m. Rok Ferlan je bil drugi na 400 m, kjer je s časom 44,70 sekunde popravil slovenski rekord. Slovenski atleti in atletinje so nanizali še vrsto odličnih izidov, s katerimi so na tretjem mestu za vodilno Norveško in Belgijo, s tem pa v položaju, da si priborijo napredovanje v prvo divizijo evropske atletike.

Tina Šutej je v skoku s palico upravičila vlogo prve favoritinje, preskočila je 4,70 metra in zanesljivo zmagala. "Ne bom rekla, da je bila napeta tekma, ampak se je bilo treba kar potruditi. Sploh Belgijka je dobro skakala, skočila tudi državni rekord. Moja prednost je bila, da sem vse skakala v prvo in tu se je naredila ta razlika. Preskočila sem 4,70, naslednja stopnička je bila državni rekord, a so bili pogoji zanj malce pretežki. Sploh veter, vročina me niti ne moti toliko, čeprav sem bila na koncu po treh urah že pošteno skurjena, ampak veter pa je bil ves čas v prsa in bok in potem ne moreš prijeti palice, s katero bi skočil državni rekord. Na mehki ne bi šlo v takih razmerah," je povedala slovenska rekorderka, ki je Sloveniji prinesla maksimalnih 16 točk.

Rok Ferlan je nov državni rekorder v teku na 400 m. Foto: Jure Banfi

"Nov državni rekord, osebni rekord, nimam besed"

Eno manj je prinesel Rok Ferlan z drugim mestom na 400 metrov, kjer pa je osupnil s časom 44,70, kar je nov slovenski rekord, ki ga je odvzel pred kratkim upokojenemu kolegu Luki Janežiču. Ferlan je zaostal le za svetovnim prvakom, Belgijcem Alexandrom Doomom (44,66). "Sploh ne vem, kaj se dogaja. Vedel sem, da je bil hiter tek in ko sem prišel iz zadnjega ovinka, sem se zavedal, da sem v dobrem položaju, da moram poskusiti le še zdržati do konca. Malo je zmanjkalo za zmago, ampak sem vseeno zelo zadovoljen s tem rezultatom. Nov državni rekord, osebni rekord, nimam besed. Definitivno so navijači pripomogli temu, zaradi njih mi je bilo malce lažje. Zelo lepo je bilo tekmovati doma, vsi najbližji so me prišli spodbujati, prijatelji in definitivno jih nisem imel namena razočarati. Mislim, da sem jih presenetil pozitivno," je bil navdušen novi slovenski rekorder.

Anita Horvat se je spustila pod dve minuti. Foto: Jure Banfi

Anita Horvat premagala strah

Drugo mesto in 15 točk je slovenski izbrani vrsti priborila tudi Anita Horvat na 800 metrov. Po dolgem času se je spet spustila pod mejo dveh minut, s časom 1:59,78 je zaostala le za izjemno Avstrijko Caroline Bredlinger (1:58,95), po tekmi pa nam je priznala, da si je močno oddahnila, saj se je šele pred kratkim vrnila po poškodbi. "Bilo je nekaj strahu. Priznam, da je bila ta vrnitev psihično naporna, Globoko v sebi sem sicer vedela, da so bili moji zadnji treningi res močni, vseeno pa je bil prisoten strah in sem vesela, da sem ga premagala. Rezultat pod dvema minutama je dober. Lani mi ni uspelo teči pod to mejo, letos sem zato lahko res zadovoljna, sploh ob dejstvu, da je to šele moja druga tekma v sezoni. To je samo pokazatelj, da sem glede na te pogoje, vročino, počutje, anksioznost, sposobna teči še hitreje. To je moj prvi nastop za reprezentanco pred domačimi navijači in to je prineslo nek pritisk," je povedala Horvat.

Protesti zaradi nastopa Izraela Med prvenstvom v Mariboru je pred stadionom Poljane skupina ljudi protestirala proti dejanjem Izraela na Bližnjem vzhodu in nastopu te reprezentance v štajerski prestolnici. "Blizu stadiona se je zbralo okrog 30 mirnih protestnikov, ki so proti dejanjem Izraela. Ljudje imajo vso pravico, da povedo svoje mnenje, to vedno zagovarjam. Poleg tega so povedali tudi, da bodo to storili in odšli ter da ne bodo motili tekmovanja. Imajo nekaj transparentov, predvajajo glasbo, mislim da palestinsko," je za STA povedal Lado Mesarič, predsednik lokalnega organizacijskega odbora prvenstva. Povedal je še, da je bil že nekaj časa najavljeni protest ustrezno prijavljen pri oblasteh. Organizatorji ekipnega EP sicer kar dolgo niso vedeli, če bo izraelska reprezentanca sploh prišla v štajersko prestolnico, prispela pa je dober dan pred prvim dnevom tekmovanja druge lige.

Lucija Potnik z osebnim rekordom

Drugo mesto je zasedla tudi Lucija Potnik, ki je na 100 m tekla osebni rekord (11,57). "Nisem pričakovala, da bom iz slabše skupine napredovala za toliko mest, upala sem na peto mesto, zato sem toliko bolj vesela in ponosna, da sem Sloveniji prinesla 15 točk, dodatno pa sem vesela osebnega rekorda. Sploh ker je bil tek z vetrom v prsi, a smo imeli tokrat v prvi skupini nekaj več sreče, ker je bilo vetra manj kot v drugi skupini" je povedala 20-letnica, od katere je bila boljša le Belgijka Delphine Nkansa (11,42).

Karin Gošek je bila sedma na 3000 m ovire. Foto: Jure Banfi

Še kopica izjemnih izidov

V metu kladiva je Jan Emberšič s 70,18 m zasedel osmo mesto, v skoku v daljino je bil Klemen Modrijančič (7,53 m) sedmi, Mitja Zubin (50,83) je bil četrti v teku na 400 m z ovirami, Uršula Černelč je bila v ženski konkurenci 13., s časom 58,79 pa je izboljšala osebni rekord. V ženskem metu diska je Veronika Domjan s 50,71 m zasedla sedmo mesto, sedmi je bil tudi Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,80 m), Jernej Gumilar je s časom 10,59 zasedel peto mesto v teku na 100 m, Žan Rudolf je bil šesti na 1.500 m (3:44,28), Sandro Jeršin Tomassini je z 2,04 m zasedel 12. mesto v skoku v višino, na 5.000 metrov je bil Jan Kokalj s 14:18,91 deseti, na 3.000 ovire pa je bila Karin Gošek, ki je v zadnjem krogu padla v vodno oviro, z 10:21,78 sedma, Maja Bedrač pa s 6,01 m deseta v skoku v daljavo.

Najstniška senzacija Živa Remic je podrla slovenski mladinski rekord. Foto: Jure Banfi

Najstniška senzacija rekordno

Komaj 15-letna Živa Remic je bila šesta v teku na 400 metrov, s časom 52,23 pa je podrla mladinski slovenski rekord. "Jaz si vedno rečem, da moram dati na vsaki tekmi svoj maksimum in to je vse, kar lahko naredim, rezultat pa je posledica tega. Bomo videli, kje je meja. Pritisk je super, je dobra stvar. Če ni strahu, to pomeni, da ti nekaj ne pomeni dovolj. To mi da še dodatna krila, moč, sicer pa tekmujem vedno zase, tako da sem osredotočena na svojo progo in kako iz sebe iztisniti maksimum. Sem pa seveda slišala gledalce, že na startu. To je dodaten motiv, ker se zaveš, da tudi ostali zaupajo vate," je po tekmi povedala najstnica, ki velja za veliki up slovenske in evropske atletike. "To danes je bil optimalen tek glede na pogoje, a ti so bili enaki za vse punce v moji skupini, zato se glede tega ne morem pritoževati."

Veteranka Martina Ratej je s svojim najboljšim izidom sezone 53,06 m zasedla osmo mesto v metu kopja, za konec izjemnega dne pa sta se odlično odrezali tudi obe štafeti 4 X 100 m. Ženska, v postavi Lucija Potnik, Lina Hribar, Joni Tomažič Prezelj in Maja Mihalinec Zidar, je s svojim najboljšim izidom sezone (44,15) zasedla peto mesto, moška, v postavi Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Jurij Beber, pa je bila z novim državnim rekordom (39,12) tretja.

Po 20 disciplinah uvodnega dne je Slovenija z 214,5 točke tretja, vodi Norveška (228 točk), pred Belgijo (226,5 točke). V najvišjo prvo ligo vodijo prva tri mesta.

Drugi dan na stadionu Poljane, ko bo tekmoval tudi svetovni prvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh, se bo začel ob 14.30.

Preberite še: