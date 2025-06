V Mariboru predstavitev slovenske atletske reprezentance

Slovenska atletska reprezentanca, ki jo v soboto in nedeljo čaka nastop na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru, se je danes v tamkajšnjem mestnem parku predstavila navijačem. Reprezentanti so pred pomembnim nastopom izžarevali optimizem v pričakovanju bučne podpore s tribun Atletskega stadiona Poljane.

"Pričakujem dober rezultat, kar zame pomeni met čez 70 metrov. K temu bom stremel in s tem poskušal ekipi priboriti največje število točk," je zbranim povedal kapetan reprezentance Kristjan Čeh.

Dodal je še, da je stadion na Poljanah ugoden za met diska, kar lahko dodatno pripomore k dobremu rezultatu. Najboljši slovenski atlet se na predstavitvi ni mogel izogniti vprašanju, kaj mu pomeni nastopanje za slovensko reprezentanco. "To mi zelo veliko pomeni. Zanjo je še posebej lepo nastopati na domačem terenu, kjer nas bo zagotovo spremljalo veliko gledalcev in bo dobro vzdušje. Mislim, da nam bo šlo zelo dobro."

Podobno optimistična je bila tudi kapetanka Tina Šutej: "Najraje tekmujem doma in pred domačimi navijači. Evropsko prvenstvo je velika tekma. Lepo je, ker se borimo za ekipo in Slovenijo. Tudi ostali atleti bodo imeli dovolj motivacije in želje, da pridemo v prvo divizijo. Skušala bom prispevati maksimalno število točk. Mislim, da nas bo ekipni duh gnal naprej."

Slovenska rekorderka v skoku s palico je ob tem še povedala, da pričakuje veliko skupino navijačev. "Točne številke ne vem, a vsi, ki imajo radi atletiko in me radi spremljajo, bodo zagotovo tukaj."

Med slovenskimi atleti, ki bodo nastopili na evropskem prvenstvu v Mariboru, bo veliko mladih atletov in atletinj, med katere spadata tudi Živa Remic v teku na 400 metrov in Oriana Lovrec v metu kladiva. "Svetovala bi jima, da naredita to, kar sta letos že naredili in tekmujeta po svojih zmožnostih. Letos sta bili že na zelo visoki ravni, zato sta bili tudi izbrani v reprezentanco. Ničesar jima ni treba dodajati," je o perspektivnih atletinjah povedala Šutej.

Tina Šutej bo eno glavnih slovenskih orožij. Foto: Reuters

Poleg obeh glavnih adutov sta se navijačem predstavila še Klara Lukan, ki jo čaka preizkušnja v teku na 5000 metrov in Filip Jakob Demšar, ki bo nastopil v teku na 110 metrov z ovirami. "Za Slovenijo bom poskušal doseči državni rekord. Navijajte zanj," je navijačem dejal Demšar, ki bi za takšen dosežek potreboval rezultat hitrejši od 13,56.

Lukan o konkretnih rezultatskih ciljih ni spregovorila. Izpostavila je zgolj zadovoljstvo, da ji je v letošnjem letu uspelo magistrirati na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. "Mislim, da se šport in študij lahko zelo lepo dopolnjujeta. Zagnanost iz športa sem prenesla na študij in obratno ter tako ostala motivirana na obeh področjih. Ko slišim komentar, da se nekaj ne da, je to po mojem mnenju samo izgovor. Človek mora ohraniti osredotočenost in motivacijo ter ostati zvest samemu sebi. Brez truda pa žal ne gre."

Slovenskim atletom so pred predstavitvijo dobrodošlico izrekli tudi župan Maribora Saša Arsenovič, direktor podjetja Šport Maribor Ranko Šmigoc in predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš.

Slovenijo bo na omenjenem tekmovanju zastopalo po 21 atletov in atletinj.