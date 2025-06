Neobičajna težava ameriškega atleta, ki je postala viralna uspešnica #video

Ameriški atlet Chris Robinson je težavo ves čas teka skušal odpraviti, a pri tem ni bil preveč uspešen. Vse skupaj je zapečatil z zmago in rekordom sezone ter nasmeškom. Drugo mesto je s šestimi stotinkami zaostanka osvojil Brazilec Matheus Lima, tretji je bil Čeh Vit Müller.

Chris Robinson 🇺🇸 pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you'll ever see.



He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle.



Still won in SB of 48.05.



