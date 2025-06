Anej Čurin Prapotnik zaradi poškodbe odpovedal nastop na EP

Anej Čurin Prapotnik je zaradi poškodbe trebušne prepone odpovedal nastop na atletskem ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, kjer se bo slovenska reprezentanca borila za preboj v elitno prvo ligo. Iz slovenske ekipe so sporočili, da ga bo na posamični 100 m preizkušnji zamenjal Jernej Gumilar, v štafeti 4 X 100 m pa bo tekmoval Jurij Beber.

V reprezentanci za nastop v drugi ligi na ekipnem EP v Mariboru so zbrani vsi najboljši slovenski atleti in atletinje na čelu s kapetanoma Tino Šutej (palica) in Kristjanom Čehom (disk), ki v zadnjih letih serijsko osvajata medalje na velikih tekmovanjih.

Že pred časom je nastop odpovedal nekdanji mladinski svetovni podprvak na 400 m ovire Matic Ian Guček, ki je 1. junija na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Dresdnu v Nemčiji zaradi težav z desno nogo odstopil. Namesto njega je bil v ekipo določen Mitja Zubin.