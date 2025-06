Islandija vodi po prvem dnevu tretje lige v Mariboru

Islandija z 260 točkami prepričljivo vodi po prvem dnevu tretje lige ekipnega evropskega prvenstva v atletiki v Mariboru. Po 20 disciplinah in pred zadnjim dnem je drugi Luksemburg (219,5), tretja je Moldavija (197), blizu drugemu mestu je še Bosna in Hercegovina (196).

Na stadionu Poljane je enega boljših posamičnih dosežkov zmogel Franko Burraj. Z več kot sekundo prednosti je na 400 m zmagal in postavil albanski rekord 45,87.

Alessandra Gasparelli je na 100 m tekla državni rekord San Marina z 11,50 sekunde (veter +0,1 m/s). Na lanskih OI je nosila državno zastavo na odprtju iger.

Franko Burraj je postavil albanski rekord. Foto: Guliverimage

S skoraj pol minute naskoka pred tekmeci je na 5000 m slavil Makedonec Dario Ivanovski (14:04,06). Nekdanja mladinska svetovna prvakinja Alexandra Emilianov iz Moldavije je bila brez prave konkurence v metu diska z 61,84 m.

V štajerski prestolnici se je danes začelo ekipno EP, Slovenija se bo v soboto in nedeljo v drugi ligi potegovala z napredovanje v prvo, elitno ligo.

Slovenci na papirju četrti

Evropsko ekipno EP ima zelo razgiban način tekmovanja. V preteklosti so, denimo, nastopale moške in ženske reprezentance celo ločeno. V zadnjih letih pa se je uveljavil model skupne državne ekipe in treh lig. Iz najvišjih v nižjo izpadejo po tri, prav toliko jih napreduje.

Slovenija je pod vodstvom kapetanov, Kristjana Čeha in Tine Šutej, glede na sestavo ekipe za posamezne discipline pred EP na papirju četrta. Foto: Jure Banfi

Slovenija je pod vodstvom kapetanov, Kristjana Čeha in Tine Šutej, glede na sestavo ekipe za posamezne discipline pred EP na papirju četrta. Na tekmovalnem seznamu so še Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Danska, Estonija, Irska, Izrael, Latvija, Norveška, Romunija, Srbija in Slovaška.

Prvoligaši v Madridu

V prvi ligi bodo od 26. do 29. junija v Madridu nastopile gostiteljica Španija, branilka naslova Italija ter še Češka, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Švedska, Švica in Ukrajina.